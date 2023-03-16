https://ria.ru/20230316/aviaperevozki-1858341808.html

"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании

"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании - РИА Новости, 16.03.2023

"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, сообщает перевозчик в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:33

2023-03-16T16:33

2023-03-16T16:33

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, сообщает перевозчик в телеграм-канале. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе.Таких перелетов будет семь в течение всего года."Всех пассажиров ретрорейсов ждут памятные сувениры — значки по мотивам каждого из семи направлений. Сохраняйте посадочные талоны и значки с каждого ретрорейса, чтобы стать обладателем заветного подарка, наполненного впечатлениями!" — пишет "Аэрофлот".Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта.Авиакомпании исполняется 100 лет 17 марта.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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