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"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании
"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании - РИА Новости, 16.03.2023
"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, сообщает перевозчик в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:33
2023-03-16T16:33
2023-03-16T16:33
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, сообщает перевозчик в телеграм-канале. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе.Таких перелетов будет семь в течение всего года."Всех пассажиров ретрорейсов ждут памятные сувениры — значки по мотивам каждого из семи направлений. Сохраняйте посадочные талоны и значки с каждого ретрорейса, чтобы стать обладателем заветного подарка, наполненного впечатлениями!" — пишет "Аэрофлот".Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта.Авиакомпании исполняется 100 лет 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, москва, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Москва, Сочи
"Аэрофлот" запускает ретрорейсы в честь столетнего юбилея компании
"Аэрофлот" 20 марта выполнит первый ретрорейс в честь столетнего юбилея компании
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в честь юбилея запускает ретрорейсы, сообщает перевозчик в телеграм-канале.
"Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе.
Таких перелетов будет семь в течение всего года.
"Всех пассажиров ретрорейсов ждут памятные сувениры — значки по мотивам каждого из семи направлений. Сохраняйте посадочные талоны и значки с каждого ретрорейса, чтобы стать обладателем заветного подарка, наполненного впечатлениями!" — пишет "Аэрофлот".
Первый рейс из столицы в Сочи
и обратно полетит 20 марта.
Авиакомпании исполняется 100 лет 17 марта.
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