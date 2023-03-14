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На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
11:34 14.03.2023 (обновлено: 11:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html
На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023
На Кубе начали принимать карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:34
2023-03-14T11:48
экономика
куба
в мире
карта "мир"
платежная система "мир"
россия
технологии
туризм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. "Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир". Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", - отметили там. "Мир" — это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Также интерес к подключению карт "Мир" проявляли ряд стран, в том числе Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html
https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html
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экономика, куба, в мире, карта "мир", платежная система "мир", россия, технологии, новости - туризм, туризм
Экономика, Куба, В мире, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Технологии, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
На Кубе начали принимать карты "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
"Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир". Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", - отметили там.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"
1 марта, 12:45
"Мир" — это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
Также интерес к подключению карт "Мир" проявляли ряд стран, в том числе Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России
6 марта, 06:41
 
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