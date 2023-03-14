https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html

На Кубе начали принимать карты "Мир"

На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023

На Кубе начали принимать карты "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:34

2023-03-14T11:34

2023-03-14T11:48

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. "Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир". Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", - отметили там. "Мир" — это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Также интерес к подключению карт "Мир" проявляли ряд стран, в том числе Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html

https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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