https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html
На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023
На Кубе начали принимать карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:34
2023-03-14T11:34
2023-03-14T11:48
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. "Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир". Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", - отметили там. "Мир" — это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Также интерес к подключению карт "Мир" проявляли ряд стран, в том числе Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html
https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, куба, в мире, карта "мир", платежная система "мир", россия, технологии, новости - туризм, туризм
Экономика, Куба, В мире, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Технологии, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
На Кубе начали принимать карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
"Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир". Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", - отметили там.
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"
"Мир" — это российская национальная платёжная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
Также интерес к подключению карт "Мир" проявляли ряд стран, в том числе Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России