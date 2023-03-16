https://ria.ru/20230316/reysy-1858231131.html
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться - РИА Новости, 16.03.2023
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться
Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:04
2023-03-16T11:04
2023-03-16T11:04
туризм
новости - туризм
шри-ланка
туризм
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851693074_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_efc1c4de42b3f71890c759a76c516e16.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, сообщает пресс-служба Росавиации. "Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами", – говорится в релизе. Теперь авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на 7 частот). В настоящее время вылеты на Шри-Ланку, которая открыта для туристов из России, выполняют три российские авиакомпании: "Аэрофлот", Red Wings и Azur Air.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851693074_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c93f6ac0f96bc6fdbd3e25938f336173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шри-ланка, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться
Авиавласти Росссии и Шри-Ланки договорились увеличить число рейсов между странами