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Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться

Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться - РИА Новости, 16.03.2023

Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться

Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:04

2023-03-16T11:04

2023-03-16T11:04

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, сообщает пресс-служба Росавиации. "Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами", – говорится в релизе. Теперь авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на 7 частот). В настоящее время вылеты на Шри-Ланку, которая открыта для туристов из России, выполняют три российские авиакомпании: "Аэрофлот", Red Wings и Azur Air.

https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html

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новости - туризм, шри-ланка, туризм, куда можно лететь, отдых на море