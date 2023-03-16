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Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
11:04 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/reysy-1858231131.html
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться - РИА Новости, 16.03.2023
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться
Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:04
2023-03-16T11:04
туризм
новости - туризм
шри-ланка
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, сообщает пресс-служба Росавиации. "Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами", – говорится в релизе. Теперь авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на 7 частот). В настоящее время вылеты на Шри-Ланку, которая открыта для туристов из России, выполняют три российские авиакомпании: "Аэрофлот", Red Wings и Azur Air.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
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новости - туризм, шри-ланка, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой может увеличиться

Авиавласти Росссии и Шри-Ланки договорились увеличить число рейсов между странами

© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Авиационные власти России и Шри-Ланки договорились об увеличении возможного числа авиарейсов между странами, авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами", – говорится в релизе.
Теперь авиакомпании смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на 7 частот).
В настоящее время вылеты на Шри-Ланку, которая открыта для туристов из России, выполняют три российские авиакомпании: "Аэрофлот", Red Wings и Azur Air.
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