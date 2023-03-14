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Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
16:32 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/katar-1857822466.html
Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну
Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну
Для въезда в Катар туристам больше не потребуется оформлять медицинскую страховку, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:32
2023-03-14T16:32
туризм
туризм
новости - туризм
катар
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для въезда в Катар туристам больше не потребуется оформлять медицинскую страховку, сообщает АТОР.С 9 марта 2023 года для посещения Катара на срок до 30 дней российским путешественникам оформлять страховку не потребуется. Приобретение ее — воля туриста, подчеркнули в Qatar Tourism.Для визита на более долгий срок гостям нужно оформить медполис в одной из аккредитованных катарских страховых компаний онлайн или по прибытию. Стоимость документа — от 962 рублей.Туроператоры настоятельно рекомендуют путешественникам оформлять страховку. Медуслуги в стране дорогие.Россияне могут посетить Катар можно, имея действующий не менее шести месяцев загранпаспорт, бронь отеля и обратный билет. Прямое авиасообщение есть, билеты на март — от 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
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туризм, новости - туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Катар, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну

АТОР: для въезда в Катар оформление медстраховки теперь не требуется, но рекомендуется

© Фото : предоставлено Qatar TourismАэропорт Хамад в Катаре
Аэропорт Хамад в Катаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для въезда в Катар туристам больше не потребуется оформлять медицинскую страховку, сообщает АТОР.
С 9 марта 2023 года для посещения Катара на срок до 30 дней российским путешественникам оформлять страховку не потребуется. Приобретение ее — воля туриста, подчеркнули в Qatar Tourism.
Для визита на более долгий срок гостям нужно оформить медполис в одной из аккредитованных катарских страховых компаний онлайн или по прибытию. Стоимость документа — от 962 рублей.
Туроператоры настоятельно рекомендуют путешественникам оформлять страховку. Медуслуги в стране дорогие.
Россияне могут посетить Катар можно, имея действующий не менее шести месяцев загранпаспорт, бронь отеля и обратный билет. Прямое авиасообщение есть, билеты на март — от 20 тысяч рублей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКатарАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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