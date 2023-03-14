https://ria.ru/20230314/katar-1857822466.html

Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну

Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Катара изменили список документов для въезда туристов в страну

Для въезда в Катар туристам больше не потребуется оформлять медицинскую страховку, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:32

2023-03-14T16:32

2023-03-14T16:32

туризм

туризм

новости - туризм

катар

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для въезда в Катар туристам больше не потребуется оформлять медицинскую страховку, сообщает АТОР.С 9 марта 2023 года для посещения Катара на срок до 30 дней российским путешественникам оформлять страховку не потребуется. Приобретение ее — воля туриста, подчеркнули в Qatar Tourism.Для визита на более долгий срок гостям нужно оформить медполис в одной из аккредитованных катарских страховых компаний онлайн или по прибытию. Стоимость документа — от 962 рублей.Туроператоры настоятельно рекомендуют путешественникам оформлять страховку. Медуслуги в стране дорогие.Россияне могут посетить Катар можно, имея действующий не менее шести месяцев загранпаспорт, бронь отеля и обратный билет. Прямое авиасообщение есть, билеты на март — от 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

катар

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор)