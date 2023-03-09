https://ria.ru/20230309/katar-1856776036.html
Власти Катара отменили антиковидные ограничения для туристов
Власти Катара отменили антиковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Катара отменили антиковидные ограничения для туристов
Совет министров Катара рассмотрел отчет Минздрава о ситуации с COVID-19 и объявил, что гражданам больше не нужно носить маски, сообщает Doha News. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:02
2023-03-09T16:02
2023-03-09T17:03
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Совет министров Катара рассмотрел отчет Минздрава о ситуации с COVID-19 и объявил, что гражданам больше не нужно носить маски, сообщает Doha News.Это средство защиты теперь нужно только при посещении медучреждений.Другие ковидные ограничения были отменены еще 1 ноября прошлого года. С того времени от туристов не требуют предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста и медстраховку, покрывающую лечение от коронавируса. Также не нужно устанавливать специальное мобильное приложение Ehteraz.Для путешествия в Катар россиянам не нужна виза, если срок пребывания – не более 90 дней. Прямое авиасообщение из РФ есть. Билеты на март стоят от 20 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, катар, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Катар, Коронавирус COVID-19
Власти Катара отменили антиковидные ограничения для туристов
Власти Катара отменили обязательное ношение масок для туристов и местных жителей