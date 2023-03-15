https://ria.ru/20230315/maldivy-1858038574.html

На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код

На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код - РИА Новости, 15.03.2023

На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код

На Мальдивах туристы могут расплачиваться в отелях за услуги и проживание без карты и наличных, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:51

2023-03-15T15:51

2023-03-15T15:51

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мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

банковские карты

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На Мальдивах туристы могут расплачиваться в отелях за услуги и проживание без карты и наличных, сообщает АТОР.Рассчитаться на ресепшн можно с помощью QR-кода: его нужно отсканировать, ввести свои данные (фамилию, имя, номер виллы) и сумму пополнения в долларах. Система автоматически покажет стоимость в рублях. Турист вводит данные карты, деньги переводятся в отель примерно за полчаса, а чек приходит на почту. Совершить операцию можно с девяти утра до 18 часов по Мале.Оплата возможна во всех отелях островов с любых российских карт — и "Мира", и заблокированных вне России Visa и Mastercard.Авторами такой схемы расчетов эксперты ассоциации называют "Слетать.ру" и их партнеров. Онлайн-сервис свое авторство подтверждает и обещает внедрить такую систему расчетов в гестхаусах.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

мальдивы

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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