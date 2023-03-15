https://ria.ru/20230315/maldivy-1858038574.html
На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код
На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код - РИА Новости, 15.03.2023
На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код
На Мальдивах туристы могут расплачиваться в отелях за услуги и проживание без карты и наличных, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:51
2023-03-15T15:51
2023-03-15T15:51
туризм
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новости - туризм
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
банковские карты
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На Мальдивах туристы могут расплачиваться в отелях за услуги и проживание без карты и наличных, сообщает АТОР.Рассчитаться на ресепшн можно с помощью QR-кода: его нужно отсканировать, ввести свои данные (фамилию, имя, номер виллы) и сумму пополнения в долларах. Система автоматически покажет стоимость в рублях. Турист вводит данные карты, деньги переводятся в отель примерно за полчаса, а чек приходит на почту. Совершить операцию можно с девяти утра до 18 часов по Мале.Оплата возможна во всех отелях островов с любых российских карт — и "Мира", и заблокированных вне России Visa и Mastercard.Авторами такой схемы расчетов эксперты ассоциации называют "Слетать.ру" и их партнеров. Онлайн-сервис свое авторство подтверждает и обещает внедрить такую систему расчетов в гестхаусах.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), банковские карты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Банковские карты
На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код
АТОР: на Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться через QR-код без карт