https://ria.ru/20230316/mozambik-1858257883.html

Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию

Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию - РИА Новости, 16.03.2023

Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию

Совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию, говорится в заявлении на сайте министерства... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:21

2023-03-16T12:21

2023-03-16T13:59

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию, говорится в заявлении на сайте министерства экономики и финансов. "Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, в список стран, которые могут приезжать в Мозамбик без виз, входят: Бельгия, Великобритания, Гана, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, США, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. Согласно заявлению, теперь граждане этих стран могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор в 650 мозамбикских метикалов (около 10 долларов).

https://ria.ru/20220919/izolyatsiya-1817868934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мозамбик, россия, в мире, новости - туризм