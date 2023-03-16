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Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию
Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию - РИА Новости, 16.03.2023
Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию
Совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию, говорится в заявлении на сайте министерства... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:21
2023-03-16T12:21
2023-03-16T13:59
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию, говорится в заявлении на сайте министерства экономики и финансов. "Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, в список стран, которые могут приезжать в Мозамбик без виз, входят: Бельгия, Великобритания, Гана, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, США, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. Согласно заявлению, теперь граждане этих стран могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор в 650 мозамбикских метикалов (около 10 долларов).
https://ria.ru/20220919/izolyatsiya-1817868934.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мозамбик, россия, в мире, новости - туризм
Мозамбик, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Мозамбик отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию
Совет министров Мозамбика отменил визы для граждан 28 стран, включая Россию