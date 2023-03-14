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В Гаване банкоматы начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023
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01:49 14.03.2023 (обновлено: 02:19 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/gavana-1857675179.html
В Гаване банкоматы начали принимать карты "Мир"
В Гаване банкоматы начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.03.2023
В Гаване банкоматы начали принимать карты "Мир"
Банкоматы в кубинской столице Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:49
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гавана
куба
в мире
россия
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ГАВАНА, 14 мар - РИА Новости. Банкоматы в кубинской столице Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает корреспондент РИА Новости.В одном из столичных банкоматов корреспондент РИА Новости смог снять 5 тысяч кубинских песо со своего рублевого счета при помощи карты "Мир".Как рассказал РИА Новости собеседник, знакомый с ходом работы по запуску на Кубе платежной системы "Мир", сейчас – на начальном этапе внедрения – речь идет только об операциях снятия наличных через сеть банкоматов на острове.Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщал в интервью РИА Новости 3 марта, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230313/mir-1857436973.html
https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html
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гавана, куба, в мире, россия
Гавана, Куба, В мире, Россия
В Гаване банкоматы начали принимать карты "Мир"

Банкоматы в столице Кубы Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 14 мар - РИА Новости. Банкоматы в кубинской столице Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает корреспондент РИА Новости.
В одном из столичных банкоматов корреспондент РИА Новости смог снять 5 тысяч кубинских песо со своего рублевого счета при помощи карты "Мир".
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Как рассказал РИА Новости собеседник, знакомый с ходом работы по запуску на Кубе платежной системы "Мир", сейчас – на начальном этапе внедрения – речь идет только об операциях снятия наличных через сеть банкоматов на острове.
Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщал в интервью РИА Новости 3 марта, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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