https://ria.ru/20230313/kitay-1857573537.html
Российская авиакомпания откроет новые рейсы в Китай
Российская авиакомпания откроет новые рейсы в Китай - РИА Новости, 13.03.2023
Российская авиакомпания откроет новые рейсы в Китай
Российская S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") с 27 мая возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска, сообщила компания. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:15
2023-03-13T16:15
2023-03-13T16:15
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") с 27 мая возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска, сообщила компания. "S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. В салоне могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в бизнес-классе", – говорится в сообщении. Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Время в пути – около 2,5 часа. Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени. Расписание обеспечивает удобные стыковки в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города маршрутной сети S7 Airlines.
https://ria.ru/20230302/kitay-1855202843.html
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РИА Новости
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Российская авиакомпания откроет новые рейсы в Китай
S7 Airlines с 27 мая возобновит полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска