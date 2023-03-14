https://ria.ru/20230314/angola-1857686678.html

Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник

Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023

Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник

Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:21

2023-03-14T07:21

2023-03-14T07:21

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "В апреле-мае должно состояться очередное заседание совместной межправительственной комиссии России и Анголы в Луанде. На нем может быть достигнута договоренность об упрощении визового режима между странами или даже отмена виз для обладателей обычных паспортов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что обладателям российских дипломатических и служебных паспортов не нужна виза для поездок в Анголу.

https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857682400.html

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новости - туризм, ангола, россия, луанда