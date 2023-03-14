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Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
07:21 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/angola-1857686678.html
Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник
Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023
Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник
Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:21
2023-03-14T07:21
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "В апреле-мае должно состояться очередное заседание совместной межправительственной комиссии России и Анголы в Луанде. На нем может быть достигнута договоренность об упрощении визового режима между странами или даже отмена виз для обладателей обычных паспортов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что обладателям российских дипломатических и служебных паспортов не нужна виза для поездок в Анголу.
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новости - туризм, ангола, россия, луанда
Туризм, Новости - Туризм, Ангола, Россия, Луанда
Ангола и Россия могут упростить визовый режим весной, сообщил источник

Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима в апреле-мае

© РИА Новости / Сергей МамонтовАнгола
Ангола - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ангола. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"В апреле-мае должно состояться очередное заседание совместной межправительственной комиссии России и Анголы в Луанде. На нем может быть достигнута договоренность об упрощении визового режима между странами или даже отмена виз для обладателей обычных паспортов", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что обладателям российских дипломатических и служебных паспортов не нужна виза для поездок в Анголу.
 
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