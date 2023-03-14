https://ria.ru/20230314/aviakompaniya-1857849982.html

На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания

На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания - РИА Новости, 14.03.2023

На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания

В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:26

2023-03-14T18:26

2023-03-14T20:28

туризм

туризм

новости - туризм

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media.Авиакомпания соединит Эр-Рияд с более чем 100 пунктами назначения по всему миру.Riyadh Air приобретет современные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, и внедрит мировые методы обеспечения безопасности, пишет издание.

https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, саудовская аравия, эр-рияд (город)