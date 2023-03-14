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На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
18:26 14.03.2023 (обновлено: 20:28 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/aviakompaniya-1857849982.html
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания - РИА Новости, 14.03.2023
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания
В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:26
2023-03-14T20:28
туризм
туризм
новости - туризм
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media.Авиакомпания соединит Эр-Рияд с более чем 100 пунктами назначения по всему миру.Riyadh Air приобретет современные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, и внедрит мировые методы обеспечения безопасности, пишет издание.
https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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туризм, новости - туризм, саудовская аравия, эр-рияд (город)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания

Правительство Саудовской Аравии анонсировало создание еще одной авиакомпании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОдна из улиц Мекки
Одна из улиц Мекки - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media.
Авиакомпания соединит Эр-Рияд с более чем 100 пунктами назначения по всему миру.
Riyadh Air приобретет современные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, и внедрит мировые методы обеспечения безопасности, пишет издание.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию
16 сентября 2022, 18:09
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСаудовская АравияЭр-Рияд (город)
 
 
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