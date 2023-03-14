https://ria.ru/20230314/aviakompaniya-1857849982.html
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания - РИА Новости, 14.03.2023
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания
В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:26
2023-03-14T18:26
2023-03-14T20:28
туризм
туризм
новости - туризм
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Саудовской Аравии появится еще один национальный перевозчик Riyadh Air, сообщает Travel Daily Media.Авиакомпания соединит Эр-Рияд с более чем 100 пунктами назначения по всему миру.Riyadh Air приобретет современные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, и внедрит мировые методы обеспечения безопасности, пишет издание.
https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, саудовская аравия, эр-рияд (город)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
На Ближнем Востоке появится еще одна авиакомпания
Правительство Саудовской Аравии анонсировало создание еще одной авиакомпании