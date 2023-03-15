https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html

Межгосударственные отношения России и Сирии

Межгосударственные отношения России и Сирии - РИА Новости, 15.03.2023

Межгосударственные отношения России и Сирии

Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада пройдут в Кремле в среду. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T05:24

2023-03-15T05:24

2023-03-15T05:24

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада пройдут в Кремле в среду.Ниже приводится справка о межгосударственных отношениях двух стран.Дипломатические отношения между СССР и Сирией установлены в июле 1944 года. Сейчас они основаны на базовом советско-сирийским договоре о дружбе и сотрудничестве от 8 октября 1980 года.Российско-сирийские связи традиционно носят дружественный характер.Начавшийся на волне "арабской весны " в марте 2011 года внутриполитический кризис в Сирии перешел в стадию вооруженного противостояния. Экстремизм в республике принял крайние формы. Угрозы от окопавшихся в Сирии террористов вышли за границы не только этой страны, но и всего региона Ближнего Востока и Северной Африки.30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что Асад обратился к России с просьбой об военной помощи. Путин внес на рассмотрение Совета федерации предложение принять постановление о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом. Совфед единогласно поддержал его.Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России).6 декабря 2017 года Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Активная фаза военной операции Вооруженных сил РФ продолжалась по 11 декабря 2017 года.В настоящий момент в Сирии масштабные активные боевые действия завершены. Большинство российских военных уже выведено из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. С 2015 года в операции приняли участие свыше 63 тысяч российских военных, более 100 человек погибли.Первый официальный визит президента РФ Дмитрия Медведева в Сирийскую Арабскую Республику состоялся 10-11 мая 2010 года.11 декабря 2017 года на авиабазе Хмеймим Путин и Асад встретились с российскими и сирийскими военными, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.7 января 2020 года Путин впервые посетил Дамаск. Совместно с Асадом он посетил командный пункт группировки ВС России, где главы государств заслушали доклады военных. Позднее состоялись двусторонние переговоры делегаций. Затем президенты осмотрели мечеть Омейядов, Путин побывал в православной церкви святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.В течение последних лет Асад неоднократно посещал Россию с рабочими визитами – в октябре 2015 года, ноябре 2017-го, мае 2018-го, а также сентябре 2021-го.Главы государств регулярно общаются по телефону. Последний разговор состоялся 6 февраля 2023 года.В 2022 году Дамаск выразил полную поддержку российской специальной военной операции на Украине.Политическое взаимодействие последнего времени сконцентрировано в основном на обсуждении ситуации внутри Сирии и вокруг нее и проблематике внутрисирийского урегулирования.Россия наряду с Турцией и Ираном выступает страной-гарантом перемирия в Сирии. Страны инициировали "астанинский" процесс переговоров. Благодаря нему на временной основе были созданы и функционируют зоны деэскалации, позволяющие обеспечить устойчивое прекращение огня, улучшить гуманитарную ситуацию, а также приступить к восстановлению разрушенной социальной и экономической инфраструктуры.22-23 ноября 2022 года в Астане в Казахстане прошли последние переговоры "астанинского" формата. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов, представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН. Стороны договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года.После начала кризиса в Сирии неоднократно посещал Россию ныне покойный зампред совета министров, бывший министром иностранных дел республики Валид Муаллем. Назначенный руководителем МИД в ноябре 2020 года Фейсал Микдад, ранее занимавший должность первого замминистра, совершил в декабре 2020 года первый рабочий визит в Москву в качестве нового главы внешнеполитического ведомства. 17 декабря 2020 года состоялась его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.19-22 февраля 2022 года Микдад вновь посетил Россию. 21 февраля Лавров и Микдад провели обстоятельные переговоры по международной и двусторонней проблематике. 22 февраля глава МИД САР выступил на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".23 августа Микдад опять посетил Москву, он провел переговоры с Лавровым.Следующую встречу Лавров и Микдад провели 23 сентября в Нью-Йорке (США) на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Лавров и Микдад встречаются "на полях" переговорных площадок по урегулированию ситуации в Сирии, а также по телефону. Последний телефонный разговор состоялся 27 декабря 2022 года. На регулярной основе Сирию посещает российская межведомственная делегация во главе со спецпредставителем президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. В октябре 2022 года состоялся визит делегации в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад принял делегацию. В ноябре 2021 года с рабочей поездкой Сирию посетил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом. Неоднократно посещал Сирию министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, 15 февраля 2022 года Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.28 декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведслужб России, Турции и Сирии, в ходе которой были определены основные направления для продолжения совместной работы и создан экспертный механизм ее координации. Поддерживается делегационный обмен по парламентской линии. В декабре 2021 года состоялась поездка в Сирию делегации депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным. Парламентскую делегацию принял президент Сирии Башар Асад.30 марта 2022 года в режиме видеоконференции состоялось совместное расширенное заседание Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным советом САР. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. По данным ФТС России, товарооборот России и Сирии в 2021 году составил около 606 миллионов долларов, их них российский экспорт – около 594 миллионов долларов, импорт – около 12 миллионов долларов.Основу российского экспорта составляют злаки, импорта – фрукты и орехи; соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент.В 2022 году основными продуктами российского экспорта в Сирию являлись пшеница и меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи) – их доля с января по сентябрь 2022 года составила более 77%.Российско-Сирийская межправкомиссия функционирует с 1993 года. Последнее, 12-е заседание МПК состоялось в Москве 23-25 декабря 2019 года. По его итогам было подписано соглашение по проекту "Зеленый коридор", предусматривающее упрощение таможенных процедур в отношении сирийской сельхозпродукции. В 2020 году было учреждено Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике. Российская Федерация в настоящее время оказывает содействие в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры Сирии. На территории арабской республики свои проекты реализуют российские экономические операторы. В их числе ООО "СТГ Инжиниринг" и ООО "ВО "Технопромэкспорт".С 2017 года осуществляет охрану месторождений в Сирии, а также занимается их разработкой российская компания "Евро Полис".В декабре 2019 года российские компании "Велада" и "Меркурий" заключили с парламентом Сирии три контракта для разведки, бурения и добычи нефти в центральных и восточных регионах Сирии. В 2021 года правительство Сирии ратифицировало контракт с российской компанией Capital Limited на разведку нефти в Средиземном море у побережья Тартуса.Российские инвестиции привлекают фосфаты. В апреле 2018 года был ратифицирован 50-летний контракт, по которому российская компания "Стройтрансгаз Логистика" может добывать фосфатные руды на рудниках Шаркия в Пальмире в центральной Сирии. В апреле 2019 года был подписан контракта на управление и реконструкцию порта Тартуса со "Стройтрансгазом" сроком на два года, стоимость проекта составляет более 500 миллионов долларов. Кроме того, "Стройтрансгаз" реализовал несколько проектов в Сирии, таких как Арабская газовая линия, завод по производству газа в центральном регионе и завод по производству газа в Твайнане на административной границе между Хомсом и Раккой. Россия оказывает пострадавшему в результате вооруженного конфликта сирийскому населению гуманитарное содействие. В 2016, 2017, 2019-2020 годах были осуществлены безвозмездные поставки в САР российской продовольственной пшеницы.Россия активно содействует Сирии в решении проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц.Между Русской и Антиохийской Православной Церквями существуют тесные отношения. Осуществляются контакты между представителями церквей. В январе 2023 года Сирию посетил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний.С 1995 года между странами действует Межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве. В российских университетах обучаются более двух тысяч сирийских граждан. Планом приема иностранных граждан на обучение в российских образовательных организациях в рамках квоты Правительства Российской Федерации на 2022/23 учебный год для граждан Сирии было предусмотрено 759 стипендий.В октябре 2022 года делегация Минобрнауки России посетила с рабочим визитом Сирийскую Арабскую Республику. По итогам поездки научные и образовательные организации в составе делегации подписали соглашения и меморандумы о сотрудничестве с вузами и научными организациями Сирии, в том числе Северо-Кавказский федеральный университет с университетом Аль-Баас и Дамасским университетом, Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" с Высшим институтом прикладных наук и технологий (HIAST), Институт биологии южных морей с университетами Аль-Баас и Тишрин и др.В начале октября 2019 года в Сирии группой российских ученых завершено обследование памятников для создания двух компьютерных проектов достопримечательностей Пальмиры с последующей передачей их в дар будущему музею Пальмиры. В ноябре 2019 года в ходе визита гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в Дамаск было подписано Соглашение о сотрудничестве с Главным управлением по делам памятников древности и музеев САР, которое предусматривает проведение реставрации памятников культуры Сирии. Аналогичный документ упомянутое сирийское ведомство подписало с Институтом истории материальной культуры РАН. В марте 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу восстановления Триумфальной арки Пальмиры между санкт-петербургским Института истории материальной культуры РАН и Главным управлением по делам памятников древности и музеев Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.

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