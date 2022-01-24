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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование - РИА Новости, 24.01.2022
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:28
2022-01-24T11:41
война в сирии
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ХМЕЙМИМ, 24 янв — РИА Новости. Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает корреспондент РИА Новости.Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны участвовали Миг-23 и Миг-29.Россияне совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В процессе первые отрабатывали удары по наземным целям, вторые — отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.Авиагруппа ВКС в 2015-2017 годах участвовала на стороне сирийского правительства в военной операции против боевиков "Исламского государства"*. Большинство российских военных уже вывели из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. В декабре они ликвидировали одного из главарей "Джунуд аш-Шам"* Муслима аш-Шишани Маргошвили.*Запрещенная в России террористическая группировка.
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Летчики РФ и Сирии провели первое совместное патрулирование над территорией САР
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает корреспондент РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны участвовали Миг-23 и Миг-29. Россияне совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В процессе первые отрабатывали удары по наземным целям, вторые — отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.
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в мире, сирия, россия
08:28 24.01.2022 (обновлено: 11:41 24.01.2022)
 
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование

Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование

Читать ria.ru в
ХМЕЙМИМ, 24 янв — РИА Новости. Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает корреспондент РИА Новости.
Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны участвовали Миг-23 и Миг-29.
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Россияне совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В процессе первые отрабатывали удары по наземным целям, вторые — отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.
Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.
Авиагруппа ВКС в 2015-2017 годах участвовала на стороне сирийского правительства в военной операции против боевиков "Исламского государства"*. Большинство российских военных уже вывели из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. В декабре они ликвидировали одного из главарей "Джунуд аш-Шам"* Муслима аш-Шишани Маргошвили.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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