https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825472591.html
Асад отметил важность проведения Россией спецоперации на Украине
Асад отметил важность проведения Россией спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
Асад отметил важность проведения Россией спецоперации на Украине
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сирийцы следят за российской спецоперацией так же, как за борьбой сирийской армии против террористов, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:24
2022-10-20T18:24
2022-10-20T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
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александр лаврентьев
башар асад
донбасс
украина
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сирийцы следят за российской спецоперацией так же, как за борьбой сирийской армии против террористов, сообщила канцелярия сирийского лидера.Асад в четверг принял делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым."Сирийский народ следит за спецоперацией в Донбассе так же, как следил за боями против террористов в Сирии, так как Россия проводит ее ради восстановления мирового баланса", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Делегация РФ принимала участие в заседании совместной комиссии РФ-САР по вопросам возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Асад указал на важность механизмов реализации результатов заседания через послов обеих стран, отметив, что более масштабная цель - это "объединение на народном уровне на основе общей базы, которой десятки лет - совместные (российско-сирийские) семьи"."Обстоятельства совместной борьбы против терроризма помогут интеграции между народами с культурной и социальной точек зрения", - заявил Асад.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сирия, россия, александр лаврентьев, башар асад, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Россия, Александр Лаврентьев, Башар Асад, Донбасс, Украина
18:24 20.10.2022 (обновлено: 18:57 20.10.2022)
Асад отметил важность проведения Россией спецоперации на Украине
Асад: Россия проводит спецоперацию на Украине ради восстановления мирового баланса