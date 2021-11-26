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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211126/siriya-1760917447.html
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию - РИА Новости, 26.11.2021
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:32
2021-11-26T16:44
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
война в сирии
сирия
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции страны, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники переговоров обсудили результаты совместной работы по двустороннему сотрудничеству, а также актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия."(Российское следствие) в рамках своей компетенции и в плотном взаимодействии с сирийскими специальными службами и правоохранительными органами, несомненно, продолжит оказывать всестороннее содействие в пресечении террористической деятельности и привлечении террористов к уголовной ответственности", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.Подчеркивается, что Али Мамлюк передал Бастрыкину ряд необходимых следствию документов, которые позволят значительно продвинуться в расследовании преступлений террористического характера."Кроме того, обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций, а также по факту безвестного исчезновения выехавших совместно с ними родственников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200911/vstrecha-1577067676.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), сирия, александр бастрыкин, россия
16:32 26.11.2021 (обновлено: 16:44 26.11.2021)
 
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию

Глава СК Бастрыкин встретился с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции Сирии

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции страны, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники переговоров обсудили результаты совместной работы по двустороннему сотрудничеству, а также актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия.
"(Российское следствие) в рамках своей компетенции и в плотном взаимодействии с сирийскими специальными службами и правоохранительными органами, несомненно, продолжит оказывать всестороннее содействие в пресечении террористической деятельности и привлечении террористов к уголовной ответственности", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.
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Подчеркивается, что Али Мамлюк передал Бастрыкину ряд необходимых следствию документов, которые позволят значительно продвинуться в расследовании преступлений террористического характера.
"Кроме того, обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций, а также по факту безвестного исчезновения выехавших совместно с ними родственников", - говорится в сообщении.
 
Война в СирииВ миреСледственный комитет России (СК РФ)СирияАлександр БастрыкинРоссия
 
 
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