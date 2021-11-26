https://ria.ru/20211126/siriya-1760917447.html
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию - РИА Новости, 26.11.2021
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:32
2021-11-26T16:32
2021-11-26T16:44
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
война в сирии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции страны, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники переговоров обсудили результаты совместной работы по двустороннему сотрудничеству, а также актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия."(Российское следствие) в рамках своей компетенции и в плотном взаимодействии с сирийскими специальными службами и правоохранительными органами, несомненно, продолжит оказывать всестороннее содействие в пресечении террористической деятельности и привлечении террористов к уголовной ответственности", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.Подчеркивается, что Али Мамлюк передал Бастрыкину ряд необходимых следствию документов, которые позволят значительно продвинуться в расследовании преступлений террористического характера."Кроме того, обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций, а также по факту безвестного исчезновения выехавших совместно с ними родственников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200911/vstrecha-1577067676.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), сирия, александр бастрыкин, россия
16:32 26.11.2021 (обновлено: 16:44 26.11.2021)
Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию
Глава СК Бастрыкин встретился с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции Сирии
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
посетил с рабочей поездкой Сирию
, провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции страны, сообщается на сайте СК
РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Александр Иванович Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники переговоров обсудили результаты совместной работы по двустороннему сотрудничеству, а также актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия.
"(Российское следствие) в рамках своей компетенции и в плотном взаимодействии с сирийскими специальными службами и правоохранительными органами, несомненно, продолжит оказывать всестороннее содействие в пресечении террористической деятельности и привлечении террористов к уголовной ответственности", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.
Подчеркивается, что Али Мамлюк передал Бастрыкину ряд необходимых следствию документов, которые позволят значительно продвинуться в расследовании преступлений террористического характера.
"Кроме того, обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций, а также по факту безвестного исчезновения выехавших совместно с ними родственников", - говорится в сообщении.