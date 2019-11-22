Путин оценил полученный в Сирии опыт российских военнослужащих

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Опыт российских военнослужащих, полученный в Сирии, сегодня востребован в военном строительстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Серьезным экзаменом на профессионализм для наших вооруженных сил стала и операция против террористических банд в Сирии... Масштабные активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Он отметил, что этот опыт используется и совершенствуется и при проведении ежегодных учений и внезапных проверок.