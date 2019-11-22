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Война в Сирии
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РИА Новости

Путин оценил полученный в Сирии опыт российских военнослужащих

14:00 22.11.2019 (обновлено: 14:10 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Опыт российских военнослужащих, полученный в Сирии, сегодня востребован в военном строительстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Серьезным экзаменом на профессионализм для наших вооруженных сил стала и операция против террористических банд в Сирии... Масштабные активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Он отметил, что этот опыт используется и совершенствуется и при проведении ежегодных учений и внезапных проверок.
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