https://ria.ru/20220215/siriya-1772980106.html

Шойгу провел встречу с президентом Сирии

Шойгу провел встречу с президентом Сирии - РИА Новости, 15.02.2022

Шойгу провел встречу с президентом Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:40

2022-02-15T18:40

2022-02-15T19:58

россия

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сергей шойгу

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - сказали в ведомстве.Шойгу проинформировал Асада о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях ВМФ России.Также в ходе встречи "были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html

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Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. "По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - сказали в ведомстве. 2022-02-15T18:40 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, в мире, владимир путин, сергей шойгу, башар асад, сирия, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)