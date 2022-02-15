https://ria.ru/20220215/siriya-1772980106.html
Шойгу провел встречу с президентом Сирии
Шойгу провел встречу с президентом Сирии - РИА Новости, 15.02.2022
Шойгу провел встречу с президентом Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:40
2022-02-15T18:40
2022-02-15T19:58
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - сказали в ведомстве.Шойгу проинформировал Асада о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях ВМФ России.Также в ходе встречи "были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html
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Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ провел в Сирии встречу с главой страны Башаром Асадом, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. "По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - сказали в ведомстве.
2022-02-15T18:40
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россия, в мире, владимир путин, сергей шойгу, башар асад, сирия, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:40 15.02.2022 (обновлено: 19:58 15.02.2022)
Шойгу провел встречу с президентом Сирии
Министр обороны Шойгу провел встречу с президентом Сирии Асадом