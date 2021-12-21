https://ria.ru/20211221/siriya-1764779059.html

Асад принял парламентскую делегацию из России

Асад принял парламентскую делегацию из России - РИА Новости, 21.12.2021

Асад принял парламентскую делегацию из России

Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:31

2021-12-21T17:31

2021-12-21T17:31

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, говорится в заявлении канцелярии Асада.Согласно заявлению, во время встречи обсуждалась важность укрепления связей между парламентами двух стран и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и Сирией во всех сферах.Кроме того, стороны, как отмечается в заявлении, подчеркнули, что за победами Сирии и России в борьбе против терроризма должны последовать работа над укреплением отношений между народами и открытие новых горизонтов сотрудничества двух стран."Также состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами и работы ради заключения двусторонних соглашений, в частности, в экономической, социальной и гуманитарной сферах, и укрепления сотрудничества между сирийскими и российскими учебными заведениями", - заявила канцелярия сирийского президента.

https://ria.ru/20211221/siriya-1764663653.html

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в мире, сирия, дмитрий саблин, башар асад, госдума рф, россия