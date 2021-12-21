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Асад принял парламентскую делегацию из России
Асад принял парламентскую делегацию из России - РИА Новости, 21.12.2021
Асад принял парламентскую делегацию из России
Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:31
2021-12-21T17:31
в мире
сирия
дмитрий саблин
башар асад
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, говорится в заявлении канцелярии Асада.Согласно заявлению, во время встречи обсуждалась важность укрепления связей между парламентами двух стран и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и Сирией во всех сферах.Кроме того, стороны, как отмечается в заявлении, подчеркнули, что за победами Сирии и России в борьбе против терроризма должны последовать работа над укреплением отношений между народами и открытие новых горизонтов сотрудничества двух стран."Также состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами и работы ради заключения двусторонних соглашений, в частности, в экономической, социальной и гуманитарной сферах, и укрепления сотрудничества между сирийскими и российскими учебными заведениями", - заявила канцелярия сирийского президента.
https://ria.ru/20211221/siriya-1764663653.html
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в мире, сирия, дмитрий саблин, башар асад, госдума рф, россия
17:31 21.12.2021
 
Асад принял парламентскую делегацию из России

Президент Сирии Асад принял парламентскую делегацию из России во главе с Саблиным

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, говорится в заявлении канцелярии Асада.
Согласно заявлению, во время встречи обсуждалась важность укрепления связей между парламентами двух стран и роль парламентариев в укреплении отношений между Россией и Сирией во всех сферах.
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Кроме того, стороны, как отмечается в заявлении, подчеркнули, что за победами Сирии и России в борьбе против терроризма должны последовать работа над укреплением отношений между народами и открытие новых горизонтов сотрудничества двух стран.
"Также состоялось обсуждение совместных усилий по созданию эффективного сотрудничества между сирийскими провинциями и российскими регионами и работы ради заключения двусторонних соглашений, в частности, в экономической, социальной и гуманитарной сферах, и укрепления сотрудничества между сирийскими и российскими учебными заведениями", - заявила канцелярия сирийского президента.
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В миреСирияДмитрий СаблинБашар АсадГосдума РФРоссия
 
 
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