https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
РФ, Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров "астанинского" формата в первой половине 2023 года в России, говорится в заявлении трех... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:26
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров "астанинского" формата в первой половине 2023 года в России, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии."Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации", - следует из заявления.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221123/siriya-1833610195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Турция, ООН
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии в 2023 году