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Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии - РИА Новости, 23.11.2022
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии
РФ, Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров "астанинского" формата в первой половине 2023 года в России, говорится в заявлении трех... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:26
2022-11-23T12:26
война в сирии
в мире
россия
сирия
турция
оон
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров "астанинского" формата в первой половине 2023 года в России, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии."Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации", - следует из заявления.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, россия, сирия, турция, оон
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Турция, ООН
12:26 23.11.2022
 
Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии

Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде "Астаны" по Сирии в 2023 году

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкУчастники переговоров в астанинском формате по Сирии
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. РФ, Турция и Иран договорились провести следующий раунд переговоров "астанинского" формата в первой половине 2023 года в России, говорится в заявлении трех стран по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.
"Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации", - следует из заявления.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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12:26Война в Сирии
В Астане призвали к проведению сессии конституционного комитета Сирии
 
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