https://ria.ru/20201111/siriya-1584105852.html
Россия учредила торговое представительство в Сирии
Россия учредила торговое представительство в Сирии
Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:18
2020-11-11T14:18
2020-11-11T14:18
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Учредить в 2020 году в Дамаске Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.Отмечается, что Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.
https://ria.ru/20201111/siriya-1584102275.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сирия, дамаск (город), в мире