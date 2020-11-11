https://ria.ru/20201111/siriya-1584105852.html

Россия учредила торговое представительство в Сирии

Россия учредила торговое представительство в Сирии

Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:18

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Учредить в 2020 году в Дамаске Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.Отмечается, что Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.

https://ria.ru/20201111/siriya-1584102275.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сирия, дамаск (город), в мире