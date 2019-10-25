Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

ООН, 25 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Российский дипломат отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье в The New York Times, в которой утверждалось об ударах ВКС по больницам в Сирии. В Минобороны опровергали эти утверждения, подчеркнув, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.

"Я видел эту статью. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим министерством обороны. Фейк довольно дешевый", - сказал Небензя.

Дипломат отметил, что западные страны постоянно раздают "инструкции" о том, что должна и не должна делать Россия.

"Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия, когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа", - отметил российский постпред, напомнив, что Россия никого не учит и ни с кем не соревнуется.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тысяч российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.