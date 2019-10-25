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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

01:26 25.10.2019 (обновлено: 03:16 25.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 25 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Российский дипломат отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье в The New York Times, в которой утверждалось об ударах ВКС по больницам в Сирии. В Минобороны опровергали эти утверждения, подчеркнув, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.
"Я видел эту статью. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим министерством обороны. Фейк довольно дешевый", - сказал Небензя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии
Дипломат отметил, что западные страны постоянно раздают "инструкции" о том, что должна и не должна делать Россия.

"Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия, когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа", - отметил российский постпред, напомнив, что Россия никого не учит и ни с кем не соревнуется.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тысяч российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.
В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВасилий НебензяСирияООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
После неудобного вопроса Небензи западные негодяи, как всегда, срочно прикинулись слепоглухонемыми.
25 октября, 01:40
АКАНДРЕЙ КОННИН
1100002
Восстанавливать? Не - не слышали. Если вот развалить чего-нибудь...
25 октября, 02:07
Александр Закупин
1100002
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