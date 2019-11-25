Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T15:44+0300
https://ria.ru/20191125/1561568390.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152765/41/1527654171_0:0:3040:1710_1036x0_80_0_0_674671b49f6def635b9f17018fc8fc93.jpg
РИА Новости

"Эрмитаж" подписал с Сирией соглашение о восстановлении музея Пальмиры

15:44 25.11.2019
336
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсторическая и современная части Пальмиры
Историческая и современная части Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Историческая и современная части Пальмиры. Архивное фото
ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Российский музей "Эрмитаж" в понедельник подписал соглашение с сирийским Управлением культурного наследия и музеев (DGAM) о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры, планируется издание книги о том, как пальмирские памятники оказались в России, сообщил РИА Новости директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.
С сирийской стороны подписал соглашение директор DGAM Махмуд Хаммуд. Перед подписанием соглашения Пиотровский, арабист по образованию, прочитал в музее лекцию об "Эрмитаже" на арабском языке. Пиотровский и Хаммуд также торжественно открыли фотовыставку "Две Пальмиры" о сирийском городе и Санкт-Петербурге.
Дамаск
Вчера, 15:40Война в Сирии
"Эрмитаж" готов помочь в реставрации цитадели Дамаска
Пиотровский сообщил, что часть соглашения уже выполнена. "О том, что будет выполнена 3D-геофизическая система, этого нигде в мире нет, без этого уже нельзя ничего делать и говорить. Это уже сделано и торжественно вручено (сирийской стороне), последние съемки были сделаны только что. Сделаны материалы по архитектурной реконструкции Пальмиры - это всё материалы, которые должны лечь в основу музея, который будет в Пальмире", - рассказал РИА Новости ученый.
"Мы приглашаем группу сирийских реставраторов, которые приедут в Эрмитаж, которые будут с реставраторами Эрмитажа обмениваться опытом, как реставрировать памятники – у нас пальмирских памятников достаточно много своих. Мы будем вместе издавать книгу о Пальмире, о том, как пальмирские памятники попали в Россию, о коллекции гравюр, которые у нас есть. Будем вместе обсуждать, как показывать это всё. Мы готовимся к послезавтрашнему дню, завтра в Пальмире еще нельзя ничего делать", - рассказал Пиотровский.
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
19 сентября, 05:04Война в Сирии
Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Хаммуд рассказал журналистам, что соглашение подразумевает сотрудничество с РФ в вопросе реставрации поврежденных за время войны культурных памятников Пальмиры.
"Соглашение является основой для начала крепких и доверительных отношений... российские друзья поддержали нас на поле боя, а теперь оказывают помощь в сфере культуры и в сохранении нашего культурного наследия, мы благодарим их за эту благородную позицию", - заявил Хаммуд. По его словам, Сирия надеется, что отношения с РФ в культурной сфере будут на том же уровне, что и политические и военные.
На лекции присутствовал посол РФ в Сирии Александр Ефимов, члены дипломатических миссий, гендиректор музея Омана, представители фонда Ага-Хана и другие гости.
Храм Баалшамина в Пальмире
Вчера, 15:27РИА Наука
Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры
1000001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииПальмираДамаск (мухафаза)Михаил ПиотровскийСирияРоссия
Рекомендуем
Дамаск
"Эрмитаж" готов помочь в реставрации цитадели Дамаска
Храм Баалшамина в Пальмире
Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры
Мадонна во время выступления
Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки
Сирийские военные
Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Российские археологи продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры
Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес
Глава ОЗХО утверждает, что в сирийской Думе применяли химоружие
Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
Россия выступила против участия "Белых касок" в конференции стран ОЗХО
Вид на Дамаск с горы Касьюн
В Дамаске создали филиал Крымско-сирийского торгового дома
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым начнет принимать туристов из Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о показе нацистской символики в учебных целях
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии
Автомобиль скорой помощи
Двум пострадавшим при возгорании на шахте в Коми окажут медпомощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния