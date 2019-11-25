"Эрмитаж" подписал с Сирией соглашение о восстановлении музея Пальмиры

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Российский музей "Эрмитаж" в понедельник подписал соглашение с сирийским Управлением культурного наследия и музеев (DGAM) о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры, планируется издание книги о том, как пальмирские памятники оказались в России, сообщил РИА Новости директор "Эрмитажа" Российский музей "Эрмитаж" в понедельник подписал соглашение с сирийским Управлением культурного наследия и музеев (DGAM) о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры, планируется издание книги о том, как пальмирские памятники оказались в России, сообщил РИА Новости директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский

С сирийской стороны подписал соглашение директор DGAM Махмуд Хаммуд. Перед подписанием соглашения Пиотровский, арабист по образованию, прочитал в музее лекцию об "Эрмитаже" на арабском языке. Пиотровский и Хаммуд также торжественно открыли фотовыставку "Две Пальмиры" о сирийском городе и Санкт-Петербурге.

Пиотровский сообщил, что часть соглашения уже выполнена. "О том, что будет выполнена 3D-геофизическая система, этого нигде в мире нет, без этого уже нельзя ничего делать и говорить. Это уже сделано и торжественно вручено (сирийской стороне), последние съемки были сделаны только что. Сделаны материалы по архитектурной реконструкции Пальмиры - это всё материалы, которые должны лечь в основу музея, который будет в Пальмире", - рассказал РИА Новости ученый.

"Мы приглашаем группу сирийских реставраторов, которые приедут в Эрмитаж, которые будут с реставраторами Эрмитажа обмениваться опытом, как реставрировать памятники – у нас пальмирских памятников достаточно много своих. Мы будем вместе издавать книгу о Пальмире, о том, как пальмирские памятники попали в Россию, о коллекции гравюр, которые у нас есть. Будем вместе обсуждать, как показывать это всё. Мы готовимся к послезавтрашнему дню, завтра в Пальмире еще нельзя ничего делать", - рассказал Пиотровский.

Хаммуд рассказал журналистам, что соглашение подразумевает сотрудничество с РФ в вопросе реставрации поврежденных за время войны культурных памятников Пальмиры.

"Соглашение является основой для начала крепких и доверительных отношений... российские друзья поддержали нас на поле боя, а теперь оказывают помощь в сфере культуры и в сохранении нашего культурного наследия, мы благодарим их за эту благородную позицию", - заявил Хаммуд. По его словам, Сирия надеется, что отношения с РФ в культурной сфере будут на том же уровне, что и политические и военные.