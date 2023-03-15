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Биография Владислава Кузнецова

Биография Владислава Кузнецова - РИА Новости, 15.03.2023

Биография Владислава Кузнецова

Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T23:54

2023-03-15T23:54

2023-03-15T23:54

справки

курганская область

москва

владимир путин

государственный университет управления

сибур холдинг

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Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве.После школы окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления).В 1992 году начал работать менеджером государственно-общественной организации Фирма "ИСТЭК". Далее, до 1994 года работал менеджером АОЗТ "Верещагин и К".В 1994–1998 годах занимал должности экономиста, старшего экономиста, ведущего экономиста, начальника сектора, заместителя начальника отдела, заместителя директора правления – начальника отдела Московского акционерного банка содействия предпринимательству.В 1998–2002 годах – заместитель начальника управления Акционерного коммерческого банка "Российский капитал", консультант управления ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".В 2002–2005 годах – директор департамента, управляющий директор АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк".В 2005–2009 годах работал заместителем руководителя службы корпоративной политики ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания", главой, заместителем главы представительства АО "СИБУР-ЕВРОПА ЛТД" (Швейцария).С 2009 по 2012 годы занимал должности заместителя генерального директора ЗАО "Сибур-Моторс", генерального директора ОАО "Полиэф", ООО "Сибур-ПЭТФ", ЗАО "Сибур- ПЭТФ".С 2012 года по февраль 2014 года – генеральный директор ОАО "СИБУР-ПЭТФ".С 2013 года по февраль 2014 года – директор полиэфирной цепочки ООО "СИБУР", затем советник генерального директора компании "СИБУР".Одновременно с этим являлся депутатом государственного собрания – курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу V созыва.9 января 2019 года Владислав Кузнецов был назначен на пост вице-губернатора Курганской области.В декабре 2021 года оставил пост по собственному желанию.9 июня 2022 года был назначен первым заместителем председателя правительства ЛНР.15 марта 2023 года Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.Владислав Кузнецов удостоен Благодарности президента РФ Владимира Путина за вклад в реализацию проекта по переходу Курганской области на цифровой формат телевещания (2020).Женат, имеет дочь и двоих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

курганская область

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, курганская область, москва, владимир путин, государственный университет управления, сибур холдинг