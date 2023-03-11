Важное в туризме за неделю: чартеры по России и алкоголь в отелях
Важное в туризме за неделю: чартеры по России, новые рейсы и алкоголь в отелях
© Depositphotos.com / Ekaterina PokrovskyДевушка в ресторане на пляже
© Depositphotos.com / Ekaterina Pokrovsky
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для туризма прошедшая неделя оказалась довольно спокойной. Появились ответы на вопросы, волновавшие рынок: будут ли субсидировать чартерные рейсы по России, каким же станет "Все включено" по новым правилам. В Таиланде пояснили систему штрафных карточек в Таиланде, а на Бали решили ужесточить требования для туристов. Зато в Катаре отменили антиковидные ограничения. Если кого-то из путешественников это напугает, выбор будет: Россию и другие страны соединяют новые рейсы. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.
Вчера туроператоры наконец-то получили ответ на вопрос о судьбе чартеров по России: субсидироваться будут. Согласно сообщению правительства, в 2023 году на это из бюджета должно быть выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.
Еще одна важная новость: появилась информация, каким будет шведский стол в отелях с системой "все включено". Так, согласно новому национальному стандарту, который вступает в силу с 30 июня, гостиницы обяжут предоставлять постояльцам отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу. Спиртное на обед и ужин – без ограничений. Состав такой: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе. Ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.
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