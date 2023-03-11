https://ria.ru/20230311/daydzhest-1857119989.html

Важное в туризме за неделю: чартеры по России и алкоголь в отелях

Важное в туризме за неделю: чартеры по России и алкоголь в отелях - РИА Новости, 11.03.2023

Важное в туризме за неделю: чартеры по России и алкоголь в отелях

Для туризма прошедшая неделя оказалась довольно спокойной. Появились ответы на вопросы, волновавшие рынок: будут ли субсидировать чартерные рейсы по России,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T06:11

2023-03-11T06:11

2023-03-11T06:11

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гознак

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для туризма прошедшая неделя оказалась довольно спокойной. Появились ответы на вопросы, волновавшие рынок: будут ли субсидировать чартерные рейсы по России, каким же станет "Все включено" по новым правилам. В Таиланде пояснили систему штрафных карточек в Таиланде, а на Бали решили ужесточить требования для туристов. Зато в Катаре отменили антиковидные ограничения. Если кого-то из путешественников это напугает, выбор будет: Россию и другие страны соединяют новые рейсы. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.Вчера туроператоры наконец-то получили ответ на вопрос о судьбе чартеров по России: субсидироваться будут. Согласно сообщению правительства, в 2023 году на это из бюджета должно быть выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.Еще одна важная новость: появилась информация, каким будет шведский стол в отелях с системой "все включено". Так, согласно новому национальному стандарту, который вступает в силу с 30 июня, гостиницы обяжут предоставлять постояльцам отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу. Спиртное на обед и ужин – без ограничений. Состав такой: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе. Ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.Кстати, эксперты путеводителя 50 Best Tastes of Russia выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года.Санкт-Петербург с 1 августа решил присоединится к эксперименту по взиманию курортного сбора. Взрослым путешественникам, живущим в гостиницах более суток, придется доплачивать по 100 рублей в день.В выездном туризме тоже нововведения. Власти Бали планируют прописать для туристов код поведения и ношения одежды на острове. Правда, российские эксперты уверяют, что гости, соблюдающие общепринятые правила приличия, от этого не пострадают.В Таиланде руководитель Иммиграционного бюро страны одобрил систему желтых (предупреждение) и красных (депортация) карточек для иностранцев, не уважающих местные законы. Правда, пока вводить ее собираются только на Пхукете, в остальных районах – на усмотрение властей.В Непале запретили иностранцам путешествовать без гида. Зато Катар – молодец: там отменили обязательное ношение масок для туристов и местных жителей.Роспотребнадзор, в свою очередь, предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж.На рынке международных авиаперевозок – новые программы: Armenia Airways начнет летать из Еревана в Сочи, "Аэрофлот" с 6 апреля возобновит рейсы в турецкий Даламан. Кроме того, в начале апреля можно будет попасть из Санкт-Петербурга и Москвы в тунисский Монастир.Тем, кто планирует туры, но не имеет загранпаспорта, вероятно, не стоит рассчитывать подать документы на биометрический в ближайшее время. "Гознак" сообщил, что выпускает их только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.

https://ria.ru/20230303/peterburg-1853565471.html

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

https://ria.ru/20230310/zagranpasport-1856963584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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