https://ria.ru/20230307/sankt-peterburg-1856419679.html
В Петербурге планируют ввести курортный сбор
В Петербурге планируют ввести курортный сбор - РИА Новости, 07.03.2023
В Петербурге планируют ввести курортный сбор
Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:38
2023-03-07T15:38
2023-03-07T15:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток, следует из материалов городской администрации. Проект "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга" опубликован в разделе "антикоррупционная экспертиза". "Эксперимент проводится на всей территории Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года… Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения", - говорится в документе. Он определяет плательщиков курортного сбора как граждан, достигших совершеннолетия и проживающих в гостиницах или других "объектах размещения" более 24 часов. От уплаты курортного сбора предполагается освободить ряд льготных категорий населения, включая, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, а также Героев России и СССР. Этот сбор не будет взиматься и с местных жителей. "От уплаты курортного сбора освобождаются… лица, имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга, лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и жилые помещения на территории Санкт-Петербурга", - уточняется в проекте нового закона. Согласно документу, эксперимент по уплате курортного сбора проводится "в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге". Президент России Владимир Путин в начале ноября поручил правительству до 1 июня внести в Госдуму проект закона о праве субъектов РФ вводить курортный сбор. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, санкт-петербург, владимир путин, курортный сбор
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Курортный сбор
В Петербурге планируют ввести курортный сбор
Курортный сбор хотят ввести в Санкт-Петербурге с 1 августа в качестве эксперимента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток, следует из материалов городской администрации.
Проект "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга" опубликован
в разделе "антикоррупционная экспертиза".
"Эксперимент проводится на всей территории Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года… Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения", - говорится в документе.
Он определяет плательщиков курортного сбора как граждан, достигших совершеннолетия и проживающих в гостиницах или других "объектах размещения" более 24 часов. От уплаты курортного сбора предполагается освободить ряд льготных категорий населения, включая, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, а также Героев России
и СССР
. Этот сбор не будет взиматься и с местных жителей.
"От уплаты курортного сбора освобождаются… лица, имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга, лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и жилые помещения на территории Санкт-Петербурга", - уточняется в проекте нового закона.
Согласно документу, эксперимент по уплате курортного сбора проводится "в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге".
Президент России Владимир Путин
в начале ноября поручил правительству до 1 июня внести в Госдуму
проект закона о праве субъектов РФ вводить курортный сбор. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
В Кавминводах в два раза увеличат курортный сбор