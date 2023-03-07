https://ria.ru/20230307/sankt-peterburg-1856419679.html

В Петербурге планируют ввести курортный сбор

В Петербурге планируют ввести курортный сбор - РИА Новости, 07.03.2023

В Петербурге планируют ввести курортный сбор

Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:38

2023-03-07T15:38

2023-03-07T15:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток, следует из материалов городской администрации. Проект "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга" опубликован в разделе "антикоррупционная экспертиза". "Эксперимент проводится на всей территории Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года… Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения", - говорится в документе. Он определяет плательщиков курортного сбора как граждан, достигших совершеннолетия и проживающих в гостиницах или других "объектах размещения" более 24 часов. От уплаты курортного сбора предполагается освободить ряд льготных категорий населения, включая, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, а также Героев России и СССР. Этот сбор не будет взиматься и с местных жителей. "От уплаты курортного сбора освобождаются… лица, имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга, лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и жилые помещения на территории Санкт-Петербурга", - уточняется в проекте нового закона. Согласно документу, эксперимент по уплате курортного сбора проводится "в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге". Президент России Владимир Путин в начале ноября поручил правительству до 1 июня внести в Госдуму проект закона о праве субъектов РФ вводить курортный сбор. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, санкт-петербург, владимир путин, курортный сбор