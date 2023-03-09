https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html
Эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года
Эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года - РИА Новости, 09.03.2023
Эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года
Рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:17
2023-03-09T14:17
2023-03-09T14:17
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране, представлен на сайте проекта."В список попали не только крупные винные бренды, но и небольшие, в том числе семейные хозяйства и локальные производства из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания", – сообщают организаторы проекта в пресс-релизе.Герои рейтинга – игристые, мускулистые, терруарные, миллезимные, коллекционные, авторские, модные, биодинамические, выдержанные, автохтонные и самые разнообразные вина. "За всеми стоит колоссальный, упорный труд, настойчивость, талант и вера в успех", – уточняют организаторы.Первое место занял Завод шампанских вин "Абрау Дюрсо" в одноименном селе Краснодарского края. На втором – винное хозяйство "Сикоры" (хутор Семигорский, Новороссийск, Краснодарский край), на третьем – "Галицкий и Галицкий" (станица Гостагаевская, Анапский район, Краснодарский край). На четвертом оказалась "Винодельня Олега Репина", расположенная в поселке Любимовка в Севастополе в Крыму. Замыкает пятерку снова Кубань: хозяйство "Долина Лефкадия".В первой десятке представлены восемь виноделен из Краснодарского края и две – из Крыма (на десятом месте Château Côtes de Saint Daniel, поселок Даниловка, Ялта).
https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852753485.html
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РИА Новости
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Эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года
Рестораторы, сомелье, шефы и эксперты выбрали лучшие винные хозяйства России 2023 года