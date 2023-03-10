https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html
Россиян предупредили о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж
Россиян предупредили о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж - РИА Новости, 10.03.2023
Россиян предупредили о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж
Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках и рекомендовал российским туристам соблюдать меры предосторожности, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:53
2023-03-10T16:53
2023-03-10T16:53
новости - туризм
россия
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках и рекомендовал российским туристам соблюдать меры предосторожности, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ появилась информация о случаях заражения вирусом Зика в Таиланде, симптомы заболевания были у путешественников из Венгрии. "В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика (ЛЗ) в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов", - говорится в сообщении. Основным способом профилактики вирусной инфекции Зика является защита от укусов комаров, снизить риски инфицирования поможет ношение одежды, закрывающей тело, использование репелентов, установка противомоскитных сеток и экранов в местах пребывания, уточнили в пресс-службе. В настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии, подчеркнули в ведомстве. С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона, добавили в пресс-службе. В России случаи заболевания лихорадкой Зика не регистрировались с 2017 года, риски распространения в РФ отсутствуют, отметили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новости - Туризм, Россия, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиян предупредили о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж
Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках и рекомендовал российским туристам соблюдать меры предосторожности, сообщила
пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о случаях заражения вирусом Зика в Таиланде, симптомы заболевания были у путешественников из Венгрии.
Вирус Зика: симптомы и лечение
"В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика (ЛЗ) в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов", - говорится в сообщении.
Основным способом профилактики вирусной инфекции Зика является защита от укусов комаров, снизить риски инфицирования поможет ношение одежды, закрывающей тело, использование репелентов, установка противомоскитных сеток и экранов в местах пребывания, уточнили в пресс-службе.
В настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии, подчеркнули в ведомстве. С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона, добавили в пресс-службе.
В России случаи заболевания лихорадкой Зика не регистрировались с 2017 года, риски распространения в РФ отсутствуют, отметили в ведомстве.
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