https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html

Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России

Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России - РИА Новости, 10.03.2023

Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России

Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:00

2023-03-10T11:00

2023-03-10T11:05

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. "В 2023-2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Согласно данным кабмина, в 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году. Правительство реализует программу поддержки туроператоров с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20230302/chartery-1855302663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, михаил мишустин, авиарейсы