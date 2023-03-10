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Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России - РИА Новости, 10.03.2023
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Туризм
 
11:00 10.03.2023 (обновлено: 11:05 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html
Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России
Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России - РИА Новости, 10.03.2023
Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России
Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:00
2023-03-10T11:05
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михаил мишустин
авиарейсы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. "В 2023-2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей", – говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Согласно данным кабмина, в 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году. Правительство реализует программу поддержки туроператоров с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно, сообщила пресс-служба.
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новости - туризм, туристы, туризм, михаил мишустин, авиарейсы
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Михаил Мишустин, авиарейсы
Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России

Правительство выделит 500 миллионов рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации
Пассажиры у стойки регистрации - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2023-2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Согласно данным кабмина, в 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.
Правительство реализует программу поддержки туроператоров с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно, сообщила пресс-служба.
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