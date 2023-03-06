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В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
17:17 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/nepal-1856108093.html
В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида
В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида - РИА Новости, 06.03.2023
В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида
Совет по туризму Непала запретил иностранцам путешествовать без гида, сообщает Online Khabar. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:17
2023-03-06T17:17
туризм
туризм
новости - туризм
непал
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет по туризму Непала запретил иностранцам путешествовать без гида, сообщает Online Khabar.Это решение вступит в силу с 1 апреля.Помощь гида сделает тур безопаснее, считают власти, утверждая, что в последние годы было несколько случаев пропаж туристов без вести. Кроме того, местные экскурсоводы будут гарантированно обеспечены работой.Также принято решение в два раза — до 24 долларов — увеличить стоимость карты TIMS для путешествующих в группе. Этот документ позволяет учитывать и контролировать туристов во время трекинга.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, непал
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Непал
В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида

Власти Непала с 1 апреля запретят иностранцам путешествовать без гида

© Flickr / Marina & EnriqueГоры: Аннапурна и Мачапучаре
Горы: Аннапурна и Мачапучаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Flickr / Marina & Enrique
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет по туризму Непала запретил иностранцам путешествовать без гида, сообщает Online Khabar.
Это решение вступит в силу с 1 апреля.
Помощь гида сделает тур безопаснее, считают власти, утверждая, что в последние годы было несколько случаев пропаж туристов без вести. Кроме того, местные экскурсоводы будут гарантированно обеспечены работой.
Также принято решение в два раза — до 24 долларов — увеличить стоимость карты TIMS для путешествующих в группе. Этот документ позволяет учитывать и контролировать туристов во время трекинга.
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