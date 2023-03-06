https://ria.ru/20230306/nepal-1856108093.html

В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида

В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида - РИА Новости, 06.03.2023

В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида

Совет по туризму Непала запретил иностранцам путешествовать без гида, сообщает Online Khabar. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:17

2023-03-06T17:17

2023-03-06T17:17

туризм

туризм

новости - туризм

непал

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет по туризму Непала запретил иностранцам путешествовать без гида, сообщает Online Khabar.Это решение вступит в силу с 1 апреля.Помощь гида сделает тур безопаснее, считают власти, утверждая, что в последние годы было несколько случаев пропаж туристов без вести. Кроме того, местные экскурсоводы будут гарантированно обеспечены работой.Также принято решение в два раза — до 24 долларов — увеличить стоимость карты TIMS для путешествующих в группе. Этот документ позволяет учитывать и контролировать туристов во время трекинга.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

непал

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, непал