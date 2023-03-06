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Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
16:01 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/sochi-1856154857.html
Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи
Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи - РИА Новости, 06.03.2023
Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи
Новый авиаперевозчик Armenia Airways, осуществляющий полеты в Ереван, появится в программе международного аэропорта Сочи до конца марта, расширение сетки... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:01
2023-03-06T16:01
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СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Новый авиаперевозчик Armenia Airways, осуществляющий полеты в Ереван, появится в программе международного аэропорта Сочи до конца марта, расширение сетки маршрутов в этом направлении диктует высокий пассажирский спрос, заявил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов. "Сочи-Ереван продолжает быть одним из самых востребованных международных маршрутов среди наших пассажиров. Появление нового перевозчика еще раз доказывает растущий спрос и туристический потенциал двух стран России и Армении. До конца марта мы ожидаем выхода на российский рынок еще одного авиаперевозчика Armenia Airways", — рассказал РИА Новости Никонов. По данным "Аэродинамики", на сегодняшний день полеты в Армению из Сочи осуществляют пять авиакомпаний: Азимут, Red Wings и "Россия", армянские Fly One и Fly Arna. К дебютному вылету 13 марта готовится еще один перевозчик Armenian Airlines. Как отмечает Никонов, запуск четвертой авиакомпании к имеющимся обусловлен высоким пассажирским спросом. Он отметил, что по итогу 2022 года сочинский аэропорт обслужил более 250 тысяч пассажиров на рейсах в Ереван. В текущем году, по прогнозам Никонова, трафик может вырасти до 20 процентов за счет снижения цен на авиабилеты и выхода на рынок новых авиаперевозчиков. "Стабильный интерес к поездкам в Армению и стабильно растущий трафик на этом направлении позволит сохранить лидирующие позиции Еревана среди других популярных направлений из Сочи, таких как Стамбул и Анталья, где ежегодный трафик сопоставим с направлением Сочи-Ереван", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230303/sochi-1855584136.html
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Ереван, Армения, куда можно лететь
Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи

Аэропорт в Сочи запустит новые полеты авиакомпании Armenia Airways с конца марта

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Новый авиаперевозчик Armenia Airways, осуществляющий полеты в Ереван, появится в программе международного аэропорта Сочи до конца марта, расширение сетки маршрутов в этом направлении диктует высокий пассажирский спрос, заявил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
"Сочи-Ереван продолжает быть одним из самых востребованных международных маршрутов среди наших пассажиров. Появление нового перевозчика еще раз доказывает растущий спрос и туристический потенциал двух стран России и Армении. До конца марта мы ожидаем выхода на российский рынок еще одного авиаперевозчика Armenia Airways", — рассказал РИА Новости Никонов.
По данным "Аэродинамики", на сегодняшний день полеты в Армению из Сочи осуществляют пять авиакомпаний: Азимут, Red Wings и "Россия", армянские Fly One и Fly Arna. К дебютному вылету 13 марта готовится еще один перевозчик Armenian Airlines.
Как отмечает Никонов, запуск четвертой авиакомпании к имеющимся обусловлен высоким пассажирским спросом.
Он отметил, что по итогу 2022 года сочинский аэропорт обслужил более 250 тысяч пассажиров на рейсах в Ереван. В текущем году, по прогнозам Никонова, трафик может вырасти до 20 процентов за счет снижения цен на авиабилеты и выхода на рынок новых авиаперевозчиков. "Стабильный интерес к поездкам в Армению и стабильно растущий трафик на этом направлении позволит сохранить лидирующие позиции Еревана среди других популярных направлений из Сочи, таких как Стамбул и Анталья, где ежегодный трафик сопоставим с направлением Сочи-Ереван", — заключил собеседник агентства.
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