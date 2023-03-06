https://ria.ru/20230306/sochi-1856154857.html

Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи

Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи - РИА Новости, 06.03.2023

Новая иностранная авиакомпания начнет летать в Сочи

Новый авиаперевозчик Armenia Airways, осуществляющий полеты в Ереван, появится в программе международного аэропорта Сочи до конца марта, расширение сетки... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:01

2023-03-06T16:01

2023-03-06T16:01

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СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Новый авиаперевозчик Armenia Airways, осуществляющий полеты в Ереван, появится в программе международного аэропорта Сочи до конца марта, расширение сетки маршрутов в этом направлении диктует высокий пассажирский спрос, заявил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов. "Сочи-Ереван продолжает быть одним из самых востребованных международных маршрутов среди наших пассажиров. Появление нового перевозчика еще раз доказывает растущий спрос и туристический потенциал двух стран России и Армении. До конца марта мы ожидаем выхода на российский рынок еще одного авиаперевозчика Armenia Airways", — рассказал РИА Новости Никонов. По данным "Аэродинамики", на сегодняшний день полеты в Армению из Сочи осуществляют пять авиакомпаний: Азимут, Red Wings и "Россия", армянские Fly One и Fly Arna. К дебютному вылету 13 марта готовится еще один перевозчик Armenian Airlines. Как отмечает Никонов, запуск четвертой авиакомпании к имеющимся обусловлен высоким пассажирским спросом. Он отметил, что по итогу 2022 года сочинский аэропорт обслужил более 250 тысяч пассажиров на рейсах в Ереван. В текущем году, по прогнозам Никонова, трафик может вырасти до 20 процентов за счет снижения цен на авиабилеты и выхода на рынок новых авиаперевозчиков. "Стабильный интерес к поездкам в Армению и стабильно растущий трафик на этом направлении позволит сохранить лидирующие позиции Еревана среди других популярных направлений из Сочи, таких как Стамбул и Анталья, где ежегодный трафик сопоставим с направлением Сочи-Ереван", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230303/sochi-1855584136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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