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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
14:07 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856111073.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан - РИА Новости, 06.03.2023
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан
"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:07
2023-03-06T14:07
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы станут ежедневными. "Аэрофлот" летает и в другие города Турции — Стамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.
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Туризм, Турция, Аэрофлот, Москва, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан

"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы в турецкий Даламан

© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции
Туристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик.
Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы станут ежедневными.
"Аэрофлот" летает и в другие города ТурцииСтамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.
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