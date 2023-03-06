https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856111073.html

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан - РИА Новости, 06.03.2023

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан

"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:07

2023-03-06T14:07

2023-03-06T14:07

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы станут ежедневными. "Аэрофлот" летает и в другие города Турции — Стамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

турция, аэрофлот, москва, туризм, новости - туризм