https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856111073.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан - РИА Новости, 06.03.2023
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан
"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:07
2023-03-06T14:07
2023-03-06T14:07
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы станут ежедневными. "Аэрофлот" летает и в другие города Турции — Стамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.
https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в турецкий Даламан
"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы в турецкий Даламан