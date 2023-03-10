https://ria.ru/20230310/alkogol-1856947240.html
Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь
Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь - РИА Новости, 10.03.2023
Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь
Российские отели, работающие по схемам "все включено" и "ультра все включено", с 30 июня обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь, холодные и горячие... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:15
2023-03-10T11:15
2023-03-10T13:49
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские отели, работающие по схемам "все включено" и "ультра все включено", с 30 июня обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу — эти услуги утверждены новым национальным стандартом."Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе", — говорится в документе.Росстандарт утвердил для отелей, работающих по таким моделям, требования к организации питания, номерам, объектам инфраструктуры, их параметрам и характеристикам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. Они вступят в силу с 30 июня.Как отмечается, ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю. Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, гостю должны предложить холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Кроме того, по запросу предоставляются диетические и вегетарианские блюда.Вдобавок отели обязали предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это "активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время". Представители отрасли в конце января сообщали РИА Новости, что в России около 10-15% отелей, расположенных на морском побережье, позиционируют свои услуги как "все включено", однако туристы часто сталкиваются со случаями, когда их ожидания и вложенные средства не оправдываются из-за того, что к качеству all inclusive каждая гостиница подходят по-своему.
https://ria.ru/20230308/oteli-1856305531.html
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Новости - Туризм
Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь
Отели с системой "все включено" с 30 июня обяжут предоставлять отечественный алкоголь
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские отели, работающие по схемам "все включено" и "ультра все включено", с 30 июня обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу — эти услуги утверждены новым национальным стандартом.
"Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе", — говорится в документе.
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Росстандарт утвердил для отелей, работающих по таким моделям, требования к организации питания, номерам, объектам инфраструктуры, их параметрам и характеристикам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. Они вступят в силу с 30 июня.
Как отмечается, ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.
Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, гостю должны предложить холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Кроме того, по запросу предоставляются диетические и вегетарианские блюда.
Вдобавок отели обязали предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это "активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время".
Представители отрасли в конце января сообщали РИА Новости, что в России
около 10-15% отелей, расположенных на морском побережье, позиционируют свои услуги как "все включено", однако туристы часто сталкиваются со случаями, когда их ожидания и вложенные средства не оправдываются из-за того, что к качеству all inclusive каждая гостиница подходят по-своему.
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