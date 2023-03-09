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В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов

В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов - РИА Новости, 09.03.2023

В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов

Руководитель Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Пакпомпипат Сатджапан одобрил систему желтых (предупреждение) и красных (депортация) карточек для... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:01

2023-03-09T15:01

2023-03-09T15:01

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Руководитель Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Пакпомпипат Сатджапан одобрил систему желтых (предупреждение) и красных (депортация) карточек для иностранцев, не уважающих тайские законы, сообщает издание "Новости Пхукета".Но вводить такие меры по всей стране не планируется. "В других провинциях все будет зависеть от решений местных властей", – заявил глава Иммиграционного бюро на Пхукете полковник Тханет Сукчай.По его словам, основным фактором будет наличие ресурсов для реализации системы у конкретных иммиграционных служб. Одновременно офицер подчеркнул, что суть идеи состоит в том, чтобы предупреждать нарушителей закона и давать им возможность исправиться, а не карать сразу же, как делают в ряде других провинций."В некоторых местах никто вас даже и не будет предупреждать. Иммиграционное бюро немедленно отзывает разрешение на нахождение в государстве, когда иностранец задерживается за неподобающее поведение", – заявил Сукчай.В качестве примера он привел кампанию по борьбе с иностранными мотоциклистами-стритрейсерами в Чонбури. По словам главы Иммиграционного бюро на Пхукете, там высылали из королевства без предупреждений.В ближайшее время официальные лица проведут встречу с консулами и почетными консулами зарубежных стран на Пхукете. Сукчай пояснил, что это произойдет, "когда вернется губернатор", примерно в середине или ближе к концу марта.

https://ria.ru/20230302/tailand-1855321066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, пхукет (остров), таиланд