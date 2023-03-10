https://ria.ru/20230310/zagranpasport-1856963584.html
"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца
"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 10.03.2023
"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца
"Гознак" в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:14
2023-03-10T12:14
2023-03-10T15:03
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. "Гознак" в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно, следует из сообщения предприятия. Ранее в пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что на базе "Гознака" возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов. "В настоящее время "Гознак" занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - сообщила компания. В пресс-службе компании "Микрон" агентству сообщили, что сейчас растет спрос по всем направлениям, что требует постоянной оперативной перенастройки всех процессов. "Микрон работает круглосуточно чтобы удовлетворить потребности всех заказчиков, в том числе чипы для загранпаспортов производим и поставляем по графику", - отметили в компании.Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.
https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html
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"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца
"Гознак" назвал данные о выпуске новых загранпаспортов в обычном режиме преждевременными
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
"Гознак" в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно, следует из сообщения
предприятия.
Ранее в пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что на базе "Гознака" возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов.
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"В настоящее время "Гознак" занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - сообщила компания.
В пресс-службе компании "Микрон" агентству сообщили, что сейчас растет спрос по всем направлениям, что требует постоянной оперативной перенастройки всех процессов. "Микрон работает круглосуточно чтобы удовлетворить потребности всех заказчиков, в том числе чипы для загранпаспортов производим и поставляем по графику", - отметили в компании.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.
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