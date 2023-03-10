https://ria.ru/20230310/zagranpasport-1856963584.html

"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца

"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 10.03.2023

"Гознак" рассказал о производстве загранпаспортов нового образца

"Гознак" в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:14

2023-03-10T12:14

2023-03-10T15:03

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. "Гознак" в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно, следует из сообщения предприятия. Ранее в пятницу в ряде СМИ появилась информация о том, что на базе "Гознака" возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов. "В настоящее время "Гознак" занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - сообщила компания. В пресс-службе компании "Микрон" агентству сообщили, что сейчас растет спрос по всем направлениям, что требует постоянной оперативной перенастройки всех процессов. "Микрон работает круглосуточно чтобы удовлетворить потребности всех заказчиков, в том числе чипы для загранпаспортов производим и поставляем по графику", - отметили в компании.Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.

https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html

https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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