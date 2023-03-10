https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html

На Бали ужесточат контроль за поведением и одеждой туристов

На Бали ужесточат контроль за поведением и одеждой туристов - РИА Новости, 10.03.2023

На Бали ужесточат контроль за поведением и одеждой туристов

Совет по туризму Бали планирует начать кампанию, призывая иностранных гостей уважать местные культурные обычаи, сообщает Travel Weekly. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:40

2023-03-10T05:40

2023-03-10T05:40

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совет по туризму Бали планирует начать кампанию, призывая иностранных гостей уважать местные культурные обычаи, сообщает Travel Weekly.Председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна рассказал, что десять больших рекламных щитов будут установлены в популярных поселках и на курортах, таких как Кута, Семиньяк, Легиан, Чангу, Убуд, Санур, Нуса-Дуа и Улувату. Надписи будут на английском, а в дальнейшем — и на других языках."Туристы должны уважать культурные обычаи балийцев, скромнее одеваться, соблюдать правила дорожного движения и не делать того, что им запрещено на Бали ­— вести бизнес или искать тут работу", — цитирует чиновника The Bali Sun.

https://ria.ru/20230216/indoneziya-1852022951.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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