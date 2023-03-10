https://ria.ru/20230310/bali-1856968363.html
Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали
Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали - РИА Новости, 10.03.2023
Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали
Контроль за внешним видом и поведением туристов намерены ужесточить на индонезийском курортном острове Бали, но гости, соблюдающие общепринятые правила... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:55
2023-03-10T14:55
2023-03-10T14:55
туризм
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бали
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артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контроль за внешним видом и поведением туристов намерены ужесточить на индонезийском курортном острове Бали, но гости, соблюдающие общепринятые правила приличия, от этого не пострадают, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Индонезия – одно из наших ключевых направлений. Однако не нужно путать Бали и остальную страну. Тогда как вся Индонезия – мусульманская государство, это остров, на котором более 90 процентов местного населения исповедует хинду", – прокомментировала эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина. Она подчеркнула, что на Бали поэтому более лояльны к туристам. И тем, кто соблюдает общепринятые правила приличия, не придется кардинально что-то менять в своем внешнем виде и поведении.С этим согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. По его словам, существуют две позиции, которые обычно занимают власти. Первая – строгое соблюдение правил со штрафами. "Это ухудшает привлекательность страны для потенциальных туристов. К таким относятся Иран, Саудовская Аравия", – пояснил он. "С другой стороны, мы видим примеры, где формально существуют довольно строгие запреты по отношению к внешнему виду туристов. Это Арабские Эмираты, где этот закон соблюдается лишь номинально", – добавил вице-президент АТОР. По его словам, для Бали контроль тоже будет носить номинальный характер, все-таки это место пляжного и серф-отдыха. "Конечно, речь идет о штрафах за хождение в купальниках вне пляжей. В остальном, я сомневаюсь, что это как-то повлияет на отдых туристов", – заключил Мурадян.СМИ ранее передали: глава совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна объявил о том, что на острове начнут кампанию ужесточения контроля за поведением и внешним видом туристов.
https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, бали, индонезия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Бали, Индонезия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали
Эксперты: ужесточение контроля над поведением туристов на Бали не помешает отдыху
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контроль за внешним видом и поведением туристов намерены ужесточить на индонезийском курортном острове Бали, но гости, соблюдающие общепринятые правила приличия, от этого не пострадают, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Индонезия – одно из наших ключевых направлений. Однако не нужно путать Бали и остальную страну. Тогда как вся Индонезия
– мусульманская государство, это остров, на котором более 90 процентов местного населения исповедует хинду", – прокомментировала эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина.
Она подчеркнула, что на Бали поэтому более лояльны к туристам. И тем, кто соблюдает общепринятые правила приличия, не придется кардинально что-то менять в своем внешнем виде и поведении.
С этим согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)
по выездному туризму Артур Мурадян
. По его словам, существуют две позиции, которые обычно занимают власти. Первая – строгое соблюдение правил со штрафами. "Это ухудшает привлекательность страны для потенциальных туристов. К таким относятся Иран
, Саудовская Аравия", – пояснил он.
"С другой стороны, мы видим примеры, где формально существуют довольно строгие запреты по отношению к внешнему виду туристов. Это Арабские Эмираты, где этот закон соблюдается лишь номинально", – добавил вице-президент АТОР.
По его словам, для Бали контроль тоже будет носить номинальный характер, все-таки это место пляжного и серф-отдыха. "Конечно, речь идет о штрафах за хождение в купальниках вне пляжей. В остальном, я сомневаюсь, что это как-то повлияет на отдых туристов", – заключил Мурадян.
СМИ ранее передали: глава совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна объявил о том, что на острове начнут кампанию ужесточения контроля за поведением и внешним видом туристов.
На Бали ужесточат контроль за поведением и одеждой туристов