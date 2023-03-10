https://ria.ru/20230310/bali-1856968363.html

Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали

Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали - РИА Новости, 10.03.2023

Эксперты прокомментировали ужесточение контроля над туристами на Бали

Контроль за внешним видом и поведением туристов намерены ужесточить на индонезийском курортном острове Бали, но гости, соблюдающие общепринятые правила... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:55

2023-03-10T14:55

2023-03-10T14:55

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контроль за внешним видом и поведением туристов намерены ужесточить на индонезийском курортном острове Бали, но гости, соблюдающие общепринятые правила приличия, от этого не пострадают, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Индонезия – одно из наших ключевых направлений. Однако не нужно путать Бали и остальную страну. Тогда как вся Индонезия – мусульманская государство, это остров, на котором более 90 процентов местного населения исповедует хинду", – прокомментировала эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина. Она подчеркнула, что на Бали поэтому более лояльны к туристам. И тем, кто соблюдает общепринятые правила приличия, не придется кардинально что-то менять в своем внешнем виде и поведении.С этим согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. По его словам, существуют две позиции, которые обычно занимают власти. Первая – строгое соблюдение правил со штрафами. "Это ухудшает привлекательность страны для потенциальных туристов. К таким относятся Иран, Саудовская Аравия", – пояснил он. "С другой стороны, мы видим примеры, где формально существуют довольно строгие запреты по отношению к внешнему виду туристов. Это Арабские Эмираты, где этот закон соблюдается лишь номинально", – добавил вице-президент АТОР. По его словам, для Бали контроль тоже будет носить номинальный характер, все-таки это место пляжного и серф-отдыха. "Конечно, речь идет о штрафах за хождение в купальниках вне пляжей. В остальном, я сомневаюсь, что это как-то повлияет на отдых туристов", – заключил Мурадян.СМИ ранее передали: глава совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна объявил о том, что на острове начнут кампанию ужесточения контроля за поведением и внешним видом туристов.

https://ria.ru/20230310/bali-1856793342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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