Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ (также известного как ГУ, или Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ (также известного как ГУ, или Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Во время прохождения службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов Сергея Скрипаля завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году он был помилован и обменян вместе с двумя осужденными за шпионаж на задержанных в США нелегальных резидентов российской службы внешней разведки. Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании и стал работать на британские спецслужбы. Жил в собственном доме в Солсбери. У Сергея Скрипаля двойное гражданство – российское и британское, у его дочери Юлии – только российское.
Юлия Скрипаль прилетела в Лондон (Великобритания) из Москвы 3 марта 2018 года. На следующей день Скрипалей, отца и дочь обнаружили в городском парке в Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция сообщила, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". В результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции. Он посещал дом Скрипалей через несколько часов после того, как были обнаружены в городском парке отец и дочь. Однако врач, который оказывал им помощь в парке, не пострадал.
Расследованием руководит контртеррористическое управление полиции Лондона, однако инцидент не рассматривается как террористический акт. Великобритания заявила, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", в связи с чем Лондон незамедлительно выдвинул бездоказательные обвинения в причастности к инциденту в адрес Москвы. Российская сторона отвергла заявления Британии и призвала к расследованию происшествия.
Лондон озвучивал несколько "версий" по поводу формы отравляющего вещества. Так, сначала утверждалось, что токсин распылили через вентиляцию автомобиля, затем – что он оказался на ручке входной двери дома Скрипаля в виде прозрачного геля, позже речь пошла о "жидкости". Утверждалось, что химикат был нанесен на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля российскими агентами "посреди белого дня".
Чтобы понять, действительно ли в доме было применено боевое отравляющее вещество, Россия попросила Великобританию предоставить информацию о судьбе домашних животных Сергея Скрипаля – двух котов и двух морских свинок. Но СМИ сообщили, что ветеринары в течение нескольких дней не могли зайти в дом Скрипаля, а когда попали туда, то к этому времени морские свинки погибли от обезвоживания. Обнаруженного кота отвезли в военную химическую лабораторию для исследования, но он был так плох, что его усыпили. Второй кот, по словам соседей, куда-то сбежал из дома.
В МИД РФ заявили, что никаких программ разработки и производства химического оружия под названием "Новичок" в СССР и России не существовало. Позже ни Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни британская военная лаборатория в Портон-Дауне не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери. Специалисты ОЗХО определили, что Скрипали отравились токсичным химическим веществом с высокой чистотой. В нем почти полностью отсутствуют примеси.
Российский ученый Леонид Ринк, который утверждает, что непосредственно участвовал в разработке "Новичка", заявил, что А234 является сложным нервно-паралитическим веществом, состоящим из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Специалисты, имевшие отношение к его разработке, утверждали также, что речь идет о сильнодействующем яде – оружии, применение которого практически не оставляет шансов на выживание.
Однако все три жертвы отравления выжили. Пострадавший полицейский был выписан из больницы 22 марта, Юлия Скрипаль – в середине апреля, Сергей Скрипаль – в середине мая. Врачи больницы в Солсбери сообщили, что отравившихся помогли спасти эксперты из британской военной лаборатории в Портон-Даун, которая специализируется на изучении химического оружия. Сотрудники лаборатории провели испытания и предложили медикам рекомендации по наилучшим методам лечения, что и способствовало неожиданно быстрому восстановлению жертв отравления.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в середине апреля 2018 года сообщил, что на основании данных швейцарской лаборатории, Скрипалей отравили химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых.
4 июля 2018 года – через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом (А234), что и Скрипали. Пострадавшая от отравления Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший – Чарли Роули – выжил. Лондон считает, что Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами.
В сентябре 2018 года британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ – "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие.
Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что работают в фитнес-индустрии, побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.
21 сентября 2021 года контртеррористическая полиция Британии сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Также контртеррористическая полиция сообщила, что в ходе полицейского расследования якобы были обнаружены доказательства того, что "Руслан Боширов" и "Александр Петров" – псевдонимы "Анатолия Чепиги" и "Александра Мишкина" соответственно и что эти лица сотрудники ГРУ. По словам главы МВД Великобритании Прити Пател, все трое мужчин объявлены в розыск, выданы ордеры на их арест.
Расследование инцидента в Солсбери засекретили, многочисленные запросы российского посольства оставляют без ответа. МИД РФ направил в МИД Великобритании десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
В марте 2018 года бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
По данным российской дипмиссии в Великобритании, Скрипали находятся в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться. В июне 2020 года британские СМИ сообщили, что Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию. В декабре 2020 года стало известно, что Юлия Скрипаль впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль. Племянница Сергея Скрипаля Виктория уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, ее номер высветился как санкт-петербургский. Юлия Скрипаль также рассказала, что с отцом они живут раздельно, на территории Великобритании. Сергей Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где жила его мать (женщина скончалась в январе 2021 года), 26 июня 2019 года.
В сентябре 2022 года посольство России в Лондоне в очередной раз обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявив, что на протяжении четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно их судьбы.
В ноябре 2021 года МВД Великобритании заявило, что по делу о смерти в Эймсбери летом 2018 года британки Стерджес, предположительно ставшей жертвой боевого отравляющего вещества, называемого на Западе "Новичком", будет проведено публичное расследование. В МВД добавили, что расследование позволяет рассматривать материалы и проводить слушания в закрытом режиме, как это было сделано для других расследований, таких как расследование смерти Александра Литвиненко. В российской дипмиссии заявили, что суть "публичного" расследования заключается в том, что в его рамках допускается засекречивание доказательств следствия и никаким доверием результаты такого "расследования" пользоваться не будут.
Инцидент в британском Солсбери спровоцировал крупный международный скандал. 14 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств (почти 30 стран) также приняли решение о высылке российских дипломатов. Власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле.
Россия "зеркально" ответила тем странам, которые выслали российских дипломатов, были объявлены persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.
Администрация США в августе 2018 года объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало не предоставление Москвой гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия. Кроме того, под санкции по "делу Скрипалей" попали российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Минфин США в своем заявлении также называет их офицерами ГРУ.
Демонстрируя солидарность с Великобританией в деле Скрипалей и подменяя этим отсутствие доказательств, Евросоюз 21 января 2019 года ввел ограничения против российских граждан в рамках нового механизма принятия санкций за распространение и применение химоружия, который был одобрен ЕС в октябре 2018 года. Санкции были введены против главы ГРУ, его заместителя и "сотрудников ГРУ" Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников