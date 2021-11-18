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Посольство России обвинило Британию в засекречивании данных гибели Стерджес
Посольство России обвинило Британию в засекречивании данных гибели Стерджес - РИА Новости, 18.11.2021
Посольство России обвинило Британию в засекречивании данных гибели Стерджес
Результаты публичного расследования Великобритании гибели британской гражданки Дон Стерджес не будут пользоваться никаким доверием, говорится в комментарии... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:17
2021-11-18T22:17
в мире
сергей лавров
мвд великобритании
скотленд-ярд
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ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости. Результаты публичного расследования Великобритании гибели британской гражданки Дон Стерджес не будут пользоваться никаким доверием, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в РИА Новости.МВД Великобритании в четверг заявило, что по делу о смерти в Эймсбери летом 2018 года британки Стерджес, предположительно ставшей жертвой боевого отравляющего вещества, называемого на Западе "Новичком", будет проведено публичное расследование, которое возглавит коронер Хизер Халлетт. В МВД добавили, что расследование позволяет рассматривать материалы и проводить слушания в закрытом режиме, как это было сделано для других расследований, таких как расследование смерти Александра Литвиненко."По иронии, суть "публичного" расследования заключается в том, что в его рамках допускается засекречивание доказательств следствия. Тем самым делается еще один шаг в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего, которую британские власти на протяжении трех с половиной лет эксплуатируют для разрушения отношений с нашей страной. Никаким доверием результаты такого "расследования" пользоваться не будут", - заявили в российской дипмиссии.В дипмиссии отметили, что заявление министра внутренних дел Великобритании Прити Пател о начале публичного расследования гибели Стерджес не стало для России сюрпризом."Мы прогнозировали именно такое развитие событий с учетом британских реалий, включая воинственные настроения в английском политистеблишменте. К сожалению, полностью подтверждается выдвинутое нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг "отравлений" в Солсбери и Эймсбери и последовавшей затем смерти Стерджес идет по до боли знакомому сценарию "дела Литвиненко". Впрочем, судя по сегодняшнему заявлению Хоум Офиса, Лондон этого и не скрывает", - указали в посольстве.В дипмиссии добавили, что "коронерский процесс, который стал возможен только в результате кончины Стерджес и который без каких-либо доказательств пытаются связать с инцидентом в Солсбери, заменен еще более размытым форматом".Там подчеркнули, что есть ряд вопросов, которые "реально стоило бы расследовать, причем действительно публичным образом". "Где Сергей и Юлия Скрипали провели утро 4 марта 2018 года с выключенными телефонами; где видеозаписи с камеры наблюдения на доме Скрипаля; как так получилось, что первую помощь Скрипалям оказывала главная медсестра британских сухопутных войск; почему полиции понадобилось несколько дней для обнаружения флакона якобы с "Новичком" в доме Стерджес, если он стоял на полке в кухне – и многие другие нестыковки в построениях Скотланд-Ярда. И самое главное – где и в каком состоянии находятся Сергей и Юлия Скрипали, фактически похищенные и лишенные свободы британскими спецслужбами?" - пояснили в дипмиссии.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20210922/sterdzhes-1751371109.html
https://ria.ru/20210921/slutskiy-1751187718.html
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в мире, сергей лавров, мвд великобритании, скотленд-ярд
22:17 18.11.2021
 
Посольство России обвинило Британию в засекречивании данных гибели Стерджес

Посольство России: расследование Британией гибели Стерджес не будет пользоваться доверием

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 18 ноя - РИА Новости. Результаты публичного расследования Великобритании гибели британской гражданки Дон Стерджес не будут пользоваться никаким доверием, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в РИА Новости.
МВД Великобритании в четверг заявило, что по делу о смерти в Эймсбери летом 2018 года британки Стерджес, предположительно ставшей жертвой боевого отравляющего вещества, называемого на Западе "Новичком", будет проведено публичное расследование, которое возглавит коронер Хизер Халлетт. В МВД добавили, что расследование позволяет рассматривать материалы и проводить слушания в закрытом режиме, как это было сделано для других расследований, таких как расследование смерти Александра Литвиненко.
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"По иронии, суть "публичного" расследования заключается в том, что в его рамках допускается засекречивание доказательств следствия. Тем самым делается еще один шаг в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего, которую британские власти на протяжении трех с половиной лет эксплуатируют для разрушения отношений с нашей страной. Никаким доверием результаты такого "расследования" пользоваться не будут", - заявили в российской дипмиссии.
В дипмиссии отметили, что заявление министра внутренних дел Великобритании Прити Пател о начале публичного расследования гибели Стерджес не стало для России сюрпризом.
"Мы прогнозировали именно такое развитие событий с учетом британских реалий, включая воинственные настроения в английском политистеблишменте. К сожалению, полностью подтверждается выдвинутое нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг "отравлений" в Солсбери и Эймсбери и последовавшей затем смерти Стерджес идет по до боли знакомому сценарию "дела Литвиненко". Впрочем, судя по сегодняшнему заявлению Хоум Офиса, Лондон этого и не скрывает", - указали в посольстве.
В дипмиссии добавили, что "коронерский процесс, который стал возможен только в результате кончины Стерджес и который без каких-либо доказательств пытаются связать с инцидентом в Солсбери, заменен еще более размытым форматом".
Там подчеркнули, что есть ряд вопросов, которые "реально стоило бы расследовать, причем действительно публичным образом". "Где Сергей и Юлия Скрипали провели утро 4 марта 2018 года с выключенными телефонами; где видеозаписи с камеры наблюдения на доме Скрипаля; как так получилось, что первую помощь Скрипалям оказывала главная медсестра британских сухопутных войск; почему полиции понадобилось несколько дней для обнаружения флакона якобы с "Новичком" в доме Стерджес, если он стоял на полке в кухне – и многие другие нестыковки в построениях Скотланд-Ярда. И самое главное – где и в каком состоянии находятся Сергей и Юлия Скрипали, фактически похищенные и лишенные свободы британскими спецслужбами?" - пояснили в дипмиссии.
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В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
 
В миреСергей ЛавровМВД ВеликобританииСкотленд-Ярд
 
 
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