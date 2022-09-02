Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/skripali-1814135545.html
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях - РИА Новости, 02.09.2022
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях
Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:10
2022-09-02T20:25
в мире
юлия скрипаль
россия
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в в пятницу в дипмиссии."С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - подчеркнули в посольстве."Первого сентября в очередной раз официально обратились в этой связи в МИД Соединенного Королевства. Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства", - говорится в комментарии, выложенном в аккаунте миссии в Facebook*.Посольство неоднократно обращались к властям Великобритании с требованием дать соответствующие разъяснения и обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям, напомнили в посольстве."Предлагали участие в установлении обстоятельств произошедшего, коль скоро инцидент затронул россиян. Запрашивали в рамках общепризнанных международно-правовых процедур помощь в отношении уголовного дела, открытого в России, а также хотя бы предварительные заключения по итогам британского следствия. Содержательного ответа на наши запросы так и не последовало", - отметили в дипмиссии.Однако вместо этого наблюдается "распространение британскими властями, средствами массовой информации и псевдоэкспертами политизированных обвинений и домыслов"."Не можем воспринимать такой подход иначе как стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин, хотя полагаем, что рядовые британцы не менее заинтересованы в том, чтобы их знать. Со своей стороны подтверждаем неоднократно выражавшуюся заинтересованность в придании объективного характера расследованию событий 2018 года, достоверном подтверждении безопасности и благополучия Сергея и Юлии Скрипалей, обеспечении возможности консульского доступа к российским гражданам", - подчеркнули в посольстве."Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. Исходим из того, что игнорировать поставленные вопросы, когда речь идет о гражданах другого государства, неприемлемо", - резюмировала российская сторона.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220902/golosovanie-1814125427.html
https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html
https://ria.ru/20220901/pushkov-1813767876.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юлия скрипаль, россия, лондон, великобритания
В мире, Юлия Скрипаль, Россия, Лондон, Великобритания
20:10 02.09.2022 (обновлено: 20:25 02.09.2022)
 
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях

Посольство России потребовало от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в в пятницу в дипмиссии.
"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - подчеркнули в посольстве.
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:22
В Британии завершилось голосование на выборах премьера
"Первого сентября в очередной раз официально обратились в этой связи в МИД Соединенного Королевства. Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства", - говорится в комментарии, выложенном в аккаунте миссии в Facebook*.
Посольство неоднократно обращались к властям Великобритании с требованием дать соответствующие разъяснения и обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям, напомнили в посольстве.
"Предлагали участие в установлении обстоятельств произошедшего, коль скоро инцидент затронул россиян. Запрашивали в рамках общепризнанных международно-правовых процедур помощь в отношении уголовного дела, открытого в России, а также хотя бы предварительные заключения по итогам британского следствия. Содержательного ответа на наши запросы так и не последовало", - отметили в дипмиссии.
Однако вместо этого наблюдается "распространение британскими властями, средствами массовой информации и псевдоэкспертами политизированных обвинений и домыслов".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:33
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме
"Не можем воспринимать такой подход иначе как стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин, хотя полагаем, что рядовые британцы не менее заинтересованы в том, чтобы их знать. Со своей стороны подтверждаем неоднократно выражавшуюся заинтересованность в придании объективного характера расследованию событий 2018 года, достоверном подтверждении безопасности и благополучия Сергея и Юлии Скрипалей, обеспечении возможности консульского доступа к российским гражданам", - подчеркнули в посольстве.
"Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. Исходим из того, что игнорировать поставленные вопросы, когда речь идет о гражданах другого государства, неприемлемо", - резюмировала российская сторона.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:11
Пушков призвал по-новому обращаться к Западу
 
В миреЮлия СкрипальРоссияЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала