https://ria.ru/20220902/skripali-1814135545.html

Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях

Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях - РИА Новости, 02.09.2022

Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях

Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:10

2022-09-02T20:10

2022-09-02T20:25

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в в пятницу в дипмиссии."С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - подчеркнули в посольстве."Первого сентября в очередной раз официально обратились в этой связи в МИД Соединенного Королевства. Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства", - говорится в комментарии, выложенном в аккаунте миссии в Facebook*.Посольство неоднократно обращались к властям Великобритании с требованием дать соответствующие разъяснения и обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям, напомнили в посольстве."Предлагали участие в установлении обстоятельств произошедшего, коль скоро инцидент затронул россиян. Запрашивали в рамках общепризнанных международно-правовых процедур помощь в отношении уголовного дела, открытого в России, а также хотя бы предварительные заключения по итогам британского следствия. Содержательного ответа на наши запросы так и не последовало", - отметили в дипмиссии.Однако вместо этого наблюдается "распространение британскими властями, средствами массовой информации и псевдоэкспертами политизированных обвинений и домыслов"."Не можем воспринимать такой подход иначе как стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин, хотя полагаем, что рядовые британцы не менее заинтересованы в том, чтобы их знать. Со своей стороны подтверждаем неоднократно выражавшуюся заинтересованность в придании объективного характера расследованию событий 2018 года, достоверном подтверждении безопасности и благополучия Сергея и Юлии Скрипалей, обеспечении возможности консульского доступа к российским гражданам", - подчеркнули в посольстве."Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. Исходим из того, что игнорировать поставленные вопросы, когда речь идет о гражданах другого государства, неприемлемо", - резюмировала российская сторона.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220902/golosovanie-1814125427.html

https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html

https://ria.ru/20220901/pushkov-1813767876.html

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в мире, юлия скрипаль, россия, лондон, великобритания