20:10 02.09.2022 (обновлено: 20:25 02.09.2022)
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях
Посольство России потребовало от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в в пятницу в дипмиссии.
"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - подчеркнули в посольстве.
"Первого сентября в очередной раз официально обратились в этой связи в МИД Соединенного Королевства. Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства", - говорится в комментарии, выложенном в аккаунте миссии в Facebook*.
Посольство неоднократно обращались к властям Великобритании с требованием дать соответствующие разъяснения и обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям, напомнили в посольстве.
"Предлагали участие в установлении обстоятельств произошедшего, коль скоро инцидент затронул россиян. Запрашивали в рамках общепризнанных международно-правовых процедур помощь в отношении уголовного дела, открытого в России, а также хотя бы предварительные заключения по итогам британского следствия. Содержательного ответа на наши запросы так и не последовало", - отметили в дипмиссии.
Однако вместо этого наблюдается "распространение британскими властями, средствами массовой информации и псевдоэкспертами политизированных обвинений и домыслов".
"Не можем воспринимать такой подход иначе как стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин, хотя полагаем, что рядовые британцы не менее заинтересованы в том, чтобы их знать. Со своей стороны подтверждаем неоднократно выражавшуюся заинтересованность в придании объективного характера расследованию событий 2018 года, достоверном подтверждении безопасности и благополучия Сергея и Юлии Скрипалей, обеспечении возможности консульского доступа к российским гражданам", - подчеркнули в посольстве.
"Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. Исходим из того, что игнорировать поставленные вопросы, когда речь идет о гражданах другого государства, неприемлемо", - резюмировала российская сторона.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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