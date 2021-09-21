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Британия объявила в розыск третьего фигуранта дела Скрипалей
Британия объявила в розыск третьего фигуранта дела Скрипалей - РИА Новости, 21.09.2021
Британия объявила в розыск третьего фигуранта дела Скрипалей
Британская полиция сообщит Интерполу о третьем подозреваемом по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила глава МВД страны Прити Пател. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:25
2021-09-21T18:49
в мире
лондон
форин-офис
интерпол
сергей скрипаль
россия
москва
главное разведывательное управление рф
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ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости. Британская полиция сообщит Интерполу о третьем подозреваемом по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила глава МВД страны Прити Пател.О третьем подозреваемом в деле стало известно сегодня утром. Британские власти утверждают, что это — "сотрудник ГРУ Денис Сергеев". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.В релизе уточняется, что мужчина прилетел в Лондон под вымышленным именем "Сергей Федотов" за несколько часов до Боширова и Петрова, после чего заселился в гостиницу в центре города. Взятые в номере пробы не выявили следов отравляющего вещества. Как утверждает полиция, он несколько раз встречался с "соучастниками", а спустя несколько дней вернулся в Россию.В 2018 году Петров и Боширов в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что не имеют отношения к случившемуся, не связаны со спецслужбами, а Британию посещали как туристы.Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, что Лондон отказывается от совместного расследования дела, несмотря на призывы Москвы. Кроме того, британские власти используют инцидент для давления на Россию. "Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", — добавила дипломат.Кроме того, в Форин-офис вызвали советника-посланника российского посольства в Британии Ивана Володина.Дело об отравлении СкрипалейВ Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого ранее в России осудили за госизмену, а также его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал.Через четыре месяца после этого — 4 июля 2018 года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в Эймсбери. Там два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии.Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Позднее 44-летняя Дон Стерджес скончалась, второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил.Лондон считает, что к отравлению веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой — ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон, который он принял за духи. Москва это категорически отрицает.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что дело рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы. Министерство также направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к пострадавшим россиянам. Ведомство также предлагало Лондону провести совместное расследование, но ответа так и не получило.
https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
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в мире, лондон, форин-офис, интерпол, сергей скрипаль, россия, москва, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, солсбери, заседание сб оон по делу скрипалей, руслан боширов
16:25 21.09.2021 (обновлено: 18:49 21.09.2021)
 
Британия объявила в розыск третьего фигуранта дела Скрипалей

Полиция Британии предъявила обвинение россиянину Сергееву по делу об отравлении в Солсбери

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолиция Великобритании
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости. Британская полиция сообщит Интерполу о третьем подозреваемом по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила глава МВД страны Прити Пател.
"В настоящее время все трое мужчин (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов. — Прим. ред.) объявлены в розыск, выданы ордеры на их арест", — заявила она на выступлении в парламенте.
О третьем подозреваемом в деле стало известно сегодня утром. Британские власти утверждают, что это — "сотрудник ГРУ Денис Сергеев". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.
В релизе уточняется, что мужчина прилетел в Лондон под вымышленным именем "Сергей Федотов" за несколько часов до Боширова и Петрова, после чего заселился в гостиницу в центре города. Взятые в номере пробы не выявили следов отравляющего вещества.
Как утверждает полиция, он несколько раз встречался с "соучастниками", а спустя несколько дней вернулся в Россию.
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Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, что Лондон отказывается от совместного расследования дела, несмотря на призывы Москвы. Кроме того, британские власти используют инцидент для давления на Россию.
"Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", — добавила дипломат.
Кроме того, в Форин-офис вызвали советника-посланника российского посольства в Британии Ивана Володина.
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Дело об отравлении Скрипалей

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого ранее в России осудили за госизмену, а также его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал.
Через четыре месяца после этого — 4 июля 2018 года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в Эймсбери. Там два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии.
Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Позднее 44-летняя Дон Стерджес скончалась, второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил.
Лондон считает, что к отравлению веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой — ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон, который он принял за духи. Москва это категорически отрицает.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что дело рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы. Министерство также направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к пострадавшим россиянам. Ведомство также предлагало Лондону провести совместное расследование, но ответа так и не получило.
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