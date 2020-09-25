https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

Леонид Ринк: после "Новичка" Навальный не дошел бы до самолета

Ситуация с якобы отравлением Алексея Навального уже месяц будоражит мировую общественность. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:00

2020-09-25T11:00

2020-09-25T14:59

госпитализация алексея навального

алексей навальный

интервью

интервью - авторы

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<em>Ситуация с якобы отравлением <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> уже месяц будоражит мировую общественность. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. Параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. О том, могли ли Навального отравить "Новичком", смог бы он выжить в этом случае и обязательно ли след этого бинарного оружия должен привести в Россию, специальный корреспондент РИА Новости Дмитрий Струговец узнал у разработчика боевого отравляющего вещества <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонида Ринка</a>.</em><strong>— Леонид Игоревич, вы утверждаете, что являетесь главным автором боевого отравляющего вещества "Новичок". Расскажите, кто кроме вас принимал участие в разработке этого вещества и как возникла необходимость в его разработке?</strong>— "Новичок" – это не вещество, это система получения отравляющих веществ из нетоксичных компонентов. Нам была поставлена трудная задача, включавшая тысячу условий. Ведь смесь веществ при объединении не должна была загореться, взорваться, замерзнуть, но быть эффективной, а после использования желательно как можно быстрее исчезнуть.Работы начались в 1970-е годы. До этого в СССР считали, что бинарным оружием, где каждый из компонентов по отдельности не опасен, заниматься не надо. Ведь для хранения опасных моновеществ у нас достаточно арсеналов, разнесенных по большой территории страны. Но в конце 1970-х годов США приняли на вооружение первую бинарную систему. Тогда в Политбюро приняли решение заняться этой тематикой. Выбор пал на меня. Сначала над этим работала не очень большая группа специалистов в Шиханах (Город в Саратовской области, где находится институт органической химии и располагался военный химический полигон. — Прим. ред.) и потом в Москве. Но через пару лет мы уже с готовой системой, которая получила название "Новичок", вышли на испытания на полигоне. Я не могу назвать конкретных авторов, но среди них не было двух товарищей – Углева, Мирзаянова (Оба комментируют ситуацию с "Новичком" в СМИ. – Прим. ред.)<strong>— Однако они часто мелькают в СМИ с комментариями по "Новичку". Чем они занимались на самом деле?</strong>— Мирзаянов – это просто хромотографист, который определял спектр веществ. Таких у нас в институте было очень много. Десятки. Мы знали друг друга неплохо. Он был научным руководителем одного из моих близких друзей. Он бывал у меня дома, ходили с ним на лыжах. Я бывал у него дома, когда он жил в Москве (Сейчас Мирзаянов живет в США. – Прим. ред.). В конце своей карьеры он занимался противодействием иностранным техническим разведкам. В его задачи входило, чтобы иностранные разведки с помощью технических средств не могли выявить в воздушных и водяных отходах нашего института молекулы вещества, с которым мы работаем. Сам Мирзаянов знал, какие молекулы входят в нашу систему, но самой системы не знал.На защите докторской (по "Новичку"), где были все разработчики, участвовавшие в испытании на полигоне, собралось всего семь человек со всего Советского Союза. Больше быть не должно было, но со временем несколько человек из этой семерки были выпущены за рубеж. Кто первый из них разболтал секретные данные, я, конечно, не могу сказать, но Вил Султанович (Мирзаянов), хотя и не был создателем "Новичка", опубликовал на Западе книгу о системе "Новичок" и о ее авторах. Так что вместо того, чтобы просить прощения у Навального, ему нужно попросить прощения перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совсекретных данных в открытой литературе, а потом попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы "Новичок". Теперь они могут сделать его на кухнях или в гаражах.Володя Углев являлся автором очень важных систем, которые были взяты за основу в "Новичке". Мы работали в одном отделе, дружили, вместе ходили на байдарках. Но когда разработки боевого химического оружия были запрещены, если Мирзаянов через скандалы и Матросскую тишину отбыл в Штаты, набитый прелестными сведениями, то Углев пошел в политику. Он стал бороться за лидерство в местной советской власти, ушел из химии и уволился из института. А я перешел на производство лекарств, и уже в 1993 году мы произвели первый синтез промедола (Наркотический анальгетик. – Прим. ред.), получив одобрение, конечно, у министерства безопасности (Предшественник ФСБ. – Прим. ред.), наркокомитета. Мы в этом добились очень приличного успеха.<strong>— "Новичок" – это бинарная смесь. Как она действует?</strong>— По отдельности это малотоксичные соединения, которые нужно ложками есть, чтобы получить какой-то эффект.<strong>— То есть можно выпить одну чашку чая в один день, другую в другой день и отравиться?</strong>— Если вы в организме собираетесь делать бинарные системы, то для этого есть совсем другие варианты, которые это могут сделать проще.<strong>— А сколько нужно "Новичка", чтобы летально отравить человека?</strong>— Одну тысячную миллиграмма умножьте на килограмм веса человека. Я примерно говорю. Это зависит от метода введения в организм — через кожу, через желудок, внутривенно, внутримышечно и так далее. Поэтому в случае отравления Навального "Новичком" ни до какого самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел, потому что у него закрылись бы глазки и он бы не смог ни в самолет, никуда попасть. Это 100 процентов, я говорю.Кстати, эффективность "Новичка" была сильно сравнима с атомным оружием такого же объема или веса. Но он был намного дешевле, и в случае его применения вся материальная часть противника осталась бы целой. Все дома, вся техника. Оставалось бы их только помыть, и можно было бы применять в своих целях, поэтому перед нами ставилась задача, чтобы смесь быстро разлагалась. Ей не нужно было долгой жизни.<strong>— Чтобы когда войска войдут на зараженную территорию, они уже могли пользоваться техникой?</strong>— Войска войдут и могут пройти это место, заниматься следующими делами.<strong>— То есть его разрабатывали как средство массового уничтожения, а не средство для устранения отдельных персон?</strong>— Конечно, нет. Для того чтобы устранить одного человека, существуют средства, которые на порядки более эффективны, которые имеют задержанную токсичность на любой плановый период: на неделю, больше, меньше. Они могут использоваться в таких количествах, что их следов никто никогда не найдет.<strong>— В чем планировалось использовать "Новичок"? В авиабомбах каких-то, в боеголовках ракетных?</strong>— На этот вопрос я не отвечаю. В разных видах. Это не тема нашего интервью.<strong>— Семейство "Новичок" включало и жидкие, и твердые системы?</strong>— Никогда не включало твердых систем. Упоминают вещество А-242, но оно, простите, никогда не входило ни в какие "Новички". Аналогичных веществ тысячи, я бы даже сказал миллионы, но это не значит, что они входят в систему "Новичок".<strong>— Расскажите, какие симптомы должны быть при отравлении "Новичком"?</strong>— Возьмем ситуацию со Скрипалями и Навальным. Я согласен с любой версией, если она находит подтверждение. Поставьте в ряд все версии отравления – фосфорное отравление, пищевое, прием таблеток и еще какую-нибудь, а дальше смотрите, какие факты каждую из них подтверждают. Фосфорная версия не проходит, потому что ни у кого из них не было миоза (Сужение зрачка. – Прим. ред.) и судорог. Поверьте, за длинную жизнь мы знали, конечно, случаи поражения "Новичком". Они были не в Шиханах, но мы о них знали. Об этом писали наши внутренние источники, чтобы предотвратить такое еще у кого-нибудь. У нас была очень высока техника безопасности.<strong>— Так в итоге "Новичок" что вызывает? Остановку сердца, остановку дыхания?</strong>— Это судорожные вещества, которые за счет прерывания нервного импульса вызывают судороги мышц, прежде всего глазных. То есть глазные мышцы показывают сужение зрачка, его становится практически не видно даже при таких малых дозах "Новичка", когда отравления еще практически нет. Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в Германию, этого нет. Ребята, где миоз? Мы же профессионалы и знаем, что без него не обойтись никак.То же самое, кстати, было и у Скрипалей. Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось. Помните интервью с дочкой Скрипаля? У нее на горле шрамик был. Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются, как от фосфора, а расслабляются, как от фентанилов, поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку". Кстати, утром, в день отравления Скрипалей, в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом (Синтетический опиоид. – Прим. ред.). Среди них было двое русских. 10 человек лечили от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление. Иначе говоря, то же кино, что в случае с Навальным, когда пишут о бутылке у Навального, и о пузырьке в Солсбери. Господи, этой бутыли хватит, простите, все Солсбери сделать братским кладбищем.<strong>— А какой промежуток времени от отравления "Новичком" до проявления первых симптомов?</strong>— До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут.<strong>— Немецкие СМИ писали, что у Навального может быть отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это за группа такая? И относится ли она к "Новичку" каким-либо образом?</strong>— Фосфорные вещества, которые являются основой "Новичков", кстати, как и VX, и зарин, заман, табун и очень многие нефосфорные вещества, типа прозерина, относятся к холинолитикам, холиномиметикам, реактиваторам. То есть это те вещества, которые влияют на холинэстеразу (Фермент, синтезирующийся в основном клетками печени. – Прим. ред.), не дают ацетилхолину разделиться. Очень много антихолинэстеразных веществ выявляется при сахарном диабете. А при естественной коме первое действие врачей, и по Википедии в этом можно легко убедиться, это введение холиномиметиков или холинолитиков. Поэтому когда говорят, что что-то подействовало на холинэстеразу, ну, ребят, врачи же вводили это дело. То есть не надо ничего выдумывать. Это первое дело, которое выполнили омские врачи.<strong>— Подозрения на отравление группой холинэстеразы еще не значит, что это был применен конкретно "Новичок"?</strong>— Абсолютно не означает. Тем более почему-то в Омске этих эффектов не было, хотя человек был якобы со свежим отравлением, а через две недели где-то там вдруг такой эффект обнаружили. Это не кажется странным любому здравомыслящему человеку? Это уже какое-то другое отравление и другое место отравления. И вообще слово "отравление" во всей этой ситуации всеми врачами было отвергнуто. Никакой угрозы жизни Навальному ни в Омске, ни в Германии не было, поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте. А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или о чем-нибудь еще. Если бы это было отравление "Новичком", мы бы давно попрощались с человеком. И, наверное, он очень обидел немцев и прочих, что восстал из пепла и хочет домой. Это вообще добило всех там.<strong>— А вот срок выведения "Новичка" каков? То есть обнаружение в крови, в каких-то жидкостях в организме возможно в какие сроки?</strong>— Я думаю, что сам "Новичок", конечно, очень быстро перестанет определяться. А вот те самые продукты метаболизма могут некоторое время быть в организме. Сомневаюсь, что две недели что-то может выдержать, очень сомневаюсь. Тем более, не забывайте, его нужно очень мало, столько, что его следов невозможно было бы увидеть.<strong>— Уехавший в США Мирзаянов, как вы уже рассказали, опубликовал книгу о "Новичке", в том числе в интернете доступны формулы из этой книги. Насколько специалисты за рубежом и в России могут использовать опубликованные данные, чтобы в каких-то лабораторных условиях производить такое же вещество?</strong>— К сожалению, легко, поэтому я считаю, что Мирзаянов себя поставил в позицию международных террористов или пособников террористам. Извиняться ему придется перед большим судом в любой стране, потому что, простите, выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в химических условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает. И как у него деньги кончились, он вторую книжку уже выпустил.<strong>— То есть можно купить на черном рынке при желании такое вещество?</strong>— Вот этого я не знаю, про черный рынок, но сварить можно. Купить — не знаю. Если про фентанил говорить, то да, его можно купить легко на черном рынке десятками, а может, и сотнями килограммов. Килограммов!<strong>— То есть если они за рубежом обладают примерами "Новичка", то вполне возможно его изготовить практически в любой точке мира?</strong>— Конечно, он готов. Во всех развитых странах образцы его есть.<strong>— А применяя его в той или иной ситуации, можно направить следствие на "русский след"?</strong>— Всегда в Россию. Что и делается. И боюсь, дальше, кто бы ни умер в мире, а многие люди не нравятся западным лидерам, теперь в этом будут обвинять Россию. Применят "Новичок", а Россия злыдней всегда будет. То есть за полных идиотов нас хотят держать. Но сейчас, действительно, истина никому из них не нужна.<em>Вторая часть интервью о "деле Навального" будет опубликована в субботу, 26 сентября.</em>

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577501964.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577288441.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

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Разработчик "Новичка": Навальный в случае отравления был бы мертв уже через 10 минут Ринк в интервью РИА Новости исключил версию отравления Навального "Новичком" или иным ядом Навальный в случае отравления "Новичком" был бы мертв уже через 10 минут, заявил РИА Новости разработчик вещества Ринк 2020-09-25T11:00 true PT0M34S

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