The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию, пишет британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По информации СМИ, до этого Скрипали более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания сообщил, что бывший офицер ГРУ и его дочь "получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь".
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Племянница Скрипаля Виктория заявила, что информация в СМИ про переезд дяди и сестры — просто отвлекающий маневр.
"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери. — Прим. ред.). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", — сказала она.
Ранее британский посол в Москве Дебора Броннерт заявляла, что Скрипали живы, но их местонахождение не сообщается.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву.
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил экс-премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
Виктория Скрипаль утверждала, что с июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.