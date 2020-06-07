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2020-06-07T14:48
https://ria.ru/20200607/1572587730.html
The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
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РИА Новости

The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

13:32 07.06.2020 (обновлено: 14:48 07.06.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию, пишет британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По информации СМИ, до этого Скрипали более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания сообщил, что бывший офицер ГРУ и его дочь "получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь".
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
17 декабря 2019, 19:57
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Племянница Скрипаля Виктория заявила, что информация в СМИ про переезд дяди и сестры — просто отвлекающий маневр.

"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери. — Прим. ред.). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", — сказала она.

Ранее британский посол в Москве Дебора Броннерт заявляла, что Скрипали живы, но их местонахождение не сообщается.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву.
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил экс-премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
17 декабря 2019, 20:47
Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
Виктория Скрипаль утверждала, что с июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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Популярные комментарии
Коронавирусом всех задолбали, решили к Скрипалям вернуться. Ну хоть не к Украине.
7 июня, 14:01
ИИИван Иванов
81200022
По программе защиты свидетелей они теперь кенгуру...
7 июня, 14:06
YSYar S
14280000
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