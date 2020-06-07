The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери. — Прим. ред.). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", — сказала она.