Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
06:10 19.12.2020 (обновлено: 08:22 19.12.2020)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США уведомил конгресс о планах прекращения работы двух оставшихся консульств в России.
"Госсекретарь (Майк Помпео) в тесных консультациях с послом (в России) Джоном Салливаном решил закрыть генеральное консульство США во Владивостоке и приостановить работу генерального консульства в Екатеринбурге. Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации", - заявил представитель госдепа.
По его словам, решение принято для оптимизации работы дипмиссии в России. "Получившееся в результате перераспределение сотрудников в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши интересы во внешней политике в России наиболее эффективным и безопасным образом", - добавил он.
При этом представитель госдепа заверил, что в отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщала о возможности полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.
Дипломатические скандалы между Россией и США
В конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.
В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
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