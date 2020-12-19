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https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589999202.html
Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:10
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владивосток
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США уведомил конгресс о планах прекращения работы двух оставшихся консульств в России.По его словам, решение принято для оптимизации работы дипмиссии в России. "Получившееся в результате перераспределение сотрудников в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши интересы во внешней политике в России наиболее эффективным и безопасным образом", - добавил он.При этом представитель госдепа заверил, что в отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщала о возможности полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.Дипломатические скандалы между Россией и СШАВ конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.В марте 2018-го власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
https://ria.ru/20201219/ssha-1589999562.html
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владивосток, екатеринбург, сша, в мире

Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России

06:10 19.12.2020 (обновлено: 08:22 19.12.2020)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США уведомил конгресс о планах прекращения работы двух оставшихся консульств в России.

"Госсекретарь (Майк Помпео) в тесных консультациях с послом (в России) Джоном Салливаном решил закрыть генеральное консульство США во Владивостоке и приостановить работу генерального консульства в Екатеринбурге. Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации", - заявил представитель госдепа.

По его словам, решение принято для оптимизации работы дипмиссии в России. "Получившееся в результате перераспределение сотрудников в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши интересы во внешней политике в России наиболее эффективным и безопасным образом", - добавил он.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
06:11
Помпео назвал Россию врагом США
При этом представитель госдепа заверил, что в отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщала о возможности полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.

Дипломатические скандалы между Россией и США

В конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.
В марте 2018-го власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.
В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
Американский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:02
В Кремле оценили возможные последствия закрытия двух консульств США
 
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