https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589999202.html

Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России

Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России

Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:10

2020-12-19T06:10

2020-12-19T08:22

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США уведомил конгресс о планах прекращения работы двух оставшихся консульств в России.По его словам, решение принято для оптимизации работы дипмиссии в России. "Получившееся в результате перераспределение сотрудников в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши интересы во внешней политике в России наиболее эффективным и безопасным образом", - добавил он.При этом представитель госдепа заверил, что в отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщала о возможности полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.Дипломатические скандалы между Россией и СШАВ конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.В марте 2018-го власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.

https://ria.ru/20201219/ssha-1589999562.html

https://ria.ru/20201214/konsulstva-1589099336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, екатеринбург, сша, в мире