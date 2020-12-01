https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html
Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей
Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей
Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль, сообщила РИА Новости его племянница Виктория... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:32
2020-12-01T16:32
2020-12-01T18:53
виктория скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
форин-офис
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152478/18/1524781878_0:131:2501:1537_1400x0_80_0_0_8097cbd3f84ae8f38247403103651335.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль, сообщила РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.Она уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, ее номер высветился как санкт-петербургский."По словам Юли, у папы якобы стома до сих пор стоит, чувствует себя в целом нормально. Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили", — добавила Виктория.По ее словам, Юлия также сообщила, что переписала на друзей свою квартиру в Москве. О дальнейших контактах родственники не договаривались.Ранее Виктория рассказывала, что Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где живет его мать, 26 июня 2019 года.Инцидент в СолсбериВ марте 2018 года в Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.
https://radiosputnik.ria.ru/20180529/1521582604.html
https://ria.ru/20180503/1519791043.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152478/18/1524781878_139:0:2360:1666_1400x0_80_0_0_b021c9e67cd2cec2647974365b00b57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, лондон, в мире
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Юлия Скрипаль
, дочь бывшего офицера ГРУ
Сергея Скрипаля, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль
, сообщила РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль
.
"В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за нее. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, ее номер высветился как санкт-петербургский.
"По словам Юли, у папы якобы стома до сих пор стоит, чувствует себя в целом нормально. Живут они раздельно, на территории Великобритании
, никуда их не переводили", — добавила Виктория.
По ее словам, Юлия также сообщила, что переписала на друзей свою квартиру в Москве
. О дальнейших контактах родственники не договаривались.
Ранее Виктория рассказывала, что Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где живет его мать, 26 июня 2019 года.
Инцидент в Солсбери
В марте 2018 года в Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй
утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.
Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.
В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.
Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.