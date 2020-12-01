https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html

Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей

Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей

Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль, сообщила РИА Новости его племянница Виктория... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:32

2020-12-01T16:32

2020-12-01T18:53

виктория скрипаль

сергей скрипаль

дело об отравлении скрипалей

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главное разведывательное управление рф

форин-офис

лондон

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль, сообщила РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.Она уточнила, что Юлия позвонила через IP-телефонию, ее номер высветился как санкт-петербургский."По словам Юли, у папы якобы стома до сих пор стоит, чувствует себя в целом нормально. Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили", — добавила Виктория.По ее словам, Юлия также сообщила, что переписала на друзей свою квартиру в Москве. О дальнейших контактах родственники не договаривались.Ранее Виктория рассказывала, что Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где живет его мать, 26 июня 2019 года.Инцидент в СолсбериВ марте 2018 года в Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20180529/1521582604.html

https://ria.ru/20180503/1519791043.html

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виктория скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, лондон, в мире