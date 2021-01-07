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Умерла мать Сергея Скрипаля

Умерла мать Сергея Скрипаля

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умерла в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, сообщила РИА Новости племянница Скрипаля Виктория. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:57

2021-01-07T19:57

2021-01-07T21:57

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умерла в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, сообщила РИА Новости племянница Скрипаля Виктория.По ее словам, Елену Яковлевну госпитализировали в конце декабря с 25-процентным поражением легких. Пациентке сделали тест на COVID, но его результатов пока нет. При этом у самой Виктории тест положительный.Она также уточнила, что не может сообщить дяде о трагедии, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством."Там пообещали оперативно сообщить Сергею Викторовичу и Юле, что бабушка умерла", — заключила Виктория.Сергея Скрипаля в 2006 году в России приговорили к 13 годам тюрьмы за раскрытие британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его помиловали и обменяли на задержанных в США резидентов СВР. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы. Он жил в собственном доме в Солсбери.Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html

https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584222212.html

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солсбери, мария захарова, борис джонсон, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, москва, лондон, в мире