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Умерла мать Сергея Скрипаля
Умерла мать Сергея Скрипаля
Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умерла в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, сообщила РИА Новости племянница Скрипаля Виктория. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:57
2021-01-07T21:57
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умерла в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, сообщила РИА Новости племянница Скрипаля Виктория.По ее словам, Елену Яковлевну госпитализировали в конце декабря с 25-процентным поражением легких. Пациентке сделали тест на COVID, но его результатов пока нет. При этом у самой Виктории тест положительный.Она также уточнила, что не может сообщить дяде о трагедии, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством."Там пообещали оперативно сообщить Сергею Викторовичу и Юле, что бабушка умерла", — заключила Виктория.Сергея Скрипаля в 2006 году в России приговорили к 13 годам тюрьмы за раскрытие британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его помиловали и обменяли на задержанных в США резидентов СВР. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы. Он жил в собственном доме в Солсбери.Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html
https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584222212.html
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солсбери, мария захарова, борис джонсон, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, москва, лондон, в мире

Умерла мать Сергея Скрипаля

19:57 07.01.2021 (обновлено: 21:57 07.01.2021)
 
© AP Photo / Misha JaparidzeСергей Скрипаль в суде города Москвы. 2006 год
Сергей Скрипаль в суде города Москвы. 2006 год - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Misha Japaridze
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умерла в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, сообщила РИА Новости племянница Скрипаля Виктория.
По ее словам, Елену Яковлевну госпитализировали в конце декабря с 25-процентным поражением легких. Пациентке сделали тест на COVID, но его результатов пока нет. При этом у самой Виктории тест положительный.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 13:51
Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью
"Бабушка умерла сегодня в пять часов. Она лежала в больнице в реанимации. <...> Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала", — добавила Скрипаль.
Она также уточнила, что не может сообщить дяде о трагедии, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством.
"Там пообещали оперативно сообщить Сергею Викторовичу и Юле, что бабушка умерла", — заключила Виктория.
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Сергея Скрипаля в 2006 году в России приговорили к 13 годам тюрьмы за раскрытие британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его помиловали и обменяли на задержанных в США резидентов СВР. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы. Он жил в собственном доме в Солсбери.
Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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