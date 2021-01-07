Умерла мать Сергея Скрипаля
19:57 07.01.2021 (обновлено: 21:57 07.01.2021)
© AP Photo / Misha JaparidzeСергей Скрипаль в суде города Москвы. 2006 год
© AP Photo / Misha Japaridze
По ее словам, Елену Яковлевну госпитализировали в конце декабря с 25-процентным поражением легких. Пациентке сделали тест на COVID, но его результатов пока нет. При этом у самой Виктории тест положительный.
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"Бабушка умерла сегодня в пять часов. Она лежала в больнице в реанимации. <...> Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала", — добавила Скрипаль.
Она также уточнила, что не может сообщить дяде о трагедии, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством.
"Там пообещали оперативно сообщить Сергею Викторовичу и Юле, что бабушка умерла", — заключила Виктория.
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Сергея Скрипаля в 2006 году в России приговорили к 13 годам тюрьмы за раскрытие британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его помиловали и обменяли на задержанных в США резидентов СВР. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы. Он жил в собственном доме в Солсбери.
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