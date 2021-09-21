https://ria.ru/20210921/podkhod-1751183340.html

Посольство России выразило неприятие подхода Британии по делу Скрипалей

Посольство России выразило неприятие подхода Британии по делу Скрипалей - РИА Новости, 21.09.2021

Посольство России выразило неприятие подхода Британии по делу Скрипалей

Посольство России в ходе встречи в МИД Великобритании выразило категорическое неприятие методов, которыми пользуется британская полиция в установлении фактов по РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:38

2021-09-21T17:38

2021-09-21T17:49

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скотленд-ярд

дело об отравлении скрипалей

сергей скрипаль

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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Посольство России в ходе встречи в МИД Великобритании выразило категорическое неприятие методов, которыми пользуется британская полиция в установлении фактов по делу Юлии и Сергея Скрипалей, говорится в заявлении российской дипмиссии.Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров.Советник-посланник посольства РФ в Великобритании Иван Володин был вызван в МИД в связи с предъявлением обвинений третьему фигуранту дела."Сегодня в ходе встречи в МИД Великобритании выразили категорическое неприятие Россией продемонстрированного Скотланд-Ярдом подхода к установлению истины, в очередной раз призвали британскую сторону предоставить официальные материалы расследования, а также подчеркнули, что мы продолжаем настаивать на получении информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей", - говорится в комментарии.В посольстве напомнили, что выдача россиян другим государствам невозможна хотя бы в соответствии с конституцией нашей страны, и этот принцип будет соблюдаться и далее."Российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного "назначения" виновных", - говорится в распространенном заявлении дипмисии.В посольстве также отметили, что российская сторона изначально предлагала полное и открытое взаимодействие по линии правоохранительных органов для установления фактов произошедшего в Солсбери, однако британцы предпочли вести расследование совершенно в закрытом режиме."В итоге мы в очередной раз слышим, что еще один наш гражданин якобы имел отношение к "покушению", да еще и является сотрудником ГРУ", - добавили в посольстве.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20210921/podrobnosti-1751151405.html

https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html

https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html

https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html

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