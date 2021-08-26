https://ria.ru/20210826/skripali-1747279213.html

Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей

Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей - РИА Новости, 26.08.2021

Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей

Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:51

2021-08-26T02:51

2021-08-26T02:51

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великобритания

форин-офис

главное разведывательное управление рф

сергей лавров

скотленд-ярд

сергей скрипаль

юлия скрипаль

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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного ответа, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Стенограмма разговора была предоставлена РИА Новости посольством РФ.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html

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в мире, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, скотленд-ярд, сергей скрипаль, юлия скрипаль, россия