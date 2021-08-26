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Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей - РИА Новости, 26.08.2021
Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:51
2021-08-26T02:51
в мире
великобритания
форин-офис
главное разведывательное управление рф
сергей лавров
скотленд-ярд
сергей скрипаль
юлия скрипаль
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного ответа, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Стенограмма разговора была предоставлена РИА Новости посольством РФ.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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в мире, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, скотленд-ярд, сергей скрипаль, юлия скрипаль, россия
02:51 26.08.2021
 
Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей

Посол Келин: Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей, но не получила ответа

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Мария Табак
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Россия направила в министерство иностранных дел Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, но не получила ни одного ответа, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы направили 54 ноты в министерство иностранных дел Великобритании, чтобы получить хоть-какую информацию, но мы до сих пор ничего не знаем" - сказал посол в интервью программе HARDTalk на телеканале "Би-би-си".
Стенограмма разговора была предоставлена РИА Новости посольством РФ.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
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Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
 
В миреВеликобританияФорин-офисГлавное разведывательное управление РФСергей ЛавровСкотленд-ЯрдСергей СкрипальЮлия СкрипальРоссия
 
 
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