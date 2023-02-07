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Биография Владимира Груздева

Биография Владимира Груздева - РИА Новости, 07.02.2023

Биография Владимира Груздева

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Сергеевич Груздев родился 6 февраля 1967 года в поселке Болшево Московской области. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:38

2023-02-07T17:38

2023-02-07T17:38

справки

россия

тульская область

владимир груздев

болшево

ассоциация юристов россии

московское суворовское военное училище

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Сергеевич Груздев родился 6 февраля 1967 года в поселке Болшево Московской области.В 1984 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1991 году – Военный институт Министерства обороны. В 2000 году получил второе высшее образование на юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Доктор юридических наук. Во время учебы в Военном институте работал военным переводчиком в Анголе и Мозамбике.Проходил службу в Службе внешней разведки (СВР).В 1993 году по увольнении с военной службы, создал компанию ОАО "Седьмой Континент".В 2001 году Груздев был избран депутатом Московской городской Думы.В декабре 2003 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ IV созыва, а в декабре 2007 года – депутатом Государственной Думы V созыва, занимал должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.29 июля 2011 года указом президента РФ Груздев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 18 августа 2011 года вступил в должность губернатора Тульской области.2 февраля 2016 года стало известно, что президент РФ принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева по собственному желанию.С декабря 2016 года является председателем Правления Ассоциации юристов России.Владеет тремя иностранными языками: английским, португальским, испанским.2 августа 2007 года в составе экипажа батискафа "Мир-1" совершил погружение на глубину 4,3 тысячи метров в точке Северного Полюса.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2008) и IV степеней (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За заслуги" (ФССП, 2013). В 2013 году был удостоен медали П.А. Столыпина II степени. В феврале 2021 года награжден знаком отличия "За благодеяние" за вклад в создание Ржевского мемориала Советскому солдату. В декабре 2022 года Владимиру Груздеву присвоено звание Заслуженного юриста Российской Федерации.Женат, четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, тульская область, владимир груздев, болшево, ассоциация юристов россии, московское суворовское военное училище, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)