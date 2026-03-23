Правкомиссия одобрила штрафы за незаконный криптомайнинг, сообщил источник
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе - от 3,5 миллиона до 13... РИА Новости, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе - от 3,5 миллиона до 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
Так, законопроект устанавливает штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 2 лет, если незаконный майнинг причинил крупный ущерб или принес доход более 3,5 миллиона рублей. При этом при доходе или ущербе от 13 миллионов нелегальному майнеру грозят уже принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет, возможен штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Также законопроект предусматривает освобождение от ответственности за незаконный майнинг с описанными условиями при возмещении ущерба.
В проекте отмечается, что доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции дознавателей.
Как пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
, изменения касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры. По его словам, введение уголовной ответственности призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.
Груздев добавил, что в настоящее время федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Однако, по данным ФНС России
, в реестр включено лишь около 1,5 тысячи субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тысяч физических и юридических лиц.