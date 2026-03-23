Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия одобрила штрафы за незаконный криптомайнинг, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 23.03.2026 (обновлено: 15:30 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/istochnik-2082387706.html
Правкомиссия одобрила штрафы за незаконный криптомайнинг, сообщил источник
2026-03-23T13:47:00+03:00
2026-03-23T15:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_0:39:3169:1822_1920x0_80_0_0_696f0313c9fd78dac9e4ed85d523ded9.jpg
https://ria.ru/20260320/mayning-2082055034.html
https://ria.ru/20260323/kriptovalyuta-2082388684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_4c5ace8ee610bed3d94637104a53e755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВидеокарта
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Видеокарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе - от 3,5 миллиона до 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
Так, законопроект устанавливает штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 2 лет, если незаконный майнинг причинил крупный ущерб или принес доход более 3,5 миллиона рублей. При этом при доходе или ущербе от 13 миллионов нелегальному майнеру грозят уже принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет, возможен штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Также законопроект предусматривает освобождение от ответственности за незаконный майнинг с описанными условиями при возмещении ущерба.
В проекте отмечается, что доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции дознавателей.
Как пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изменения касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры. По его словам, введение уголовной ответственности призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.
Груздев добавил, что в настоящее время федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Однако, по данным ФНС России, в реестр включено лишь около 1,5 тысячи субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тысяч физических и юридических лиц.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала