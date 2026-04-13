Правкомиссия одобрила проект о системе контроля за здоровьем спортсменов
14:50 13.04.2026
Правкомиссия одобрила проект о системе контроля за здоровьем спортсменов

Правкомиссия одобрила проект о системе контроля за здоровьем спортсменов сборных

Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о создании информационно-аналитической системы контроля за состоянием здоровья спортсменов сборных команд РФ, которая позволит повысить качество их медицинского сопровождения, сообщили РИА Новости в комиссии.
Новая медицинская информационно-аналитическая система по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ предполагает сбор и обработку данных о медико-биологическом обеспечении атлетов.
"Проект одобрен", - сообщили агентству в комиссии.
Отмечается, что данные в систему будут передавать Минспорт, ФМБА, медицинские организации, сами спортсмены региональных сборных и сборных команд страны.
"В системе будут содержаться сведения о личности спортсмена, его спортивной специализации, принадлежности к сборной команде, а также данные о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения", – прокомментировал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Законопроект предполагает создание единой цифровой платформы для учета данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд. Как отметили в АЮР, это позволит "повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям".
