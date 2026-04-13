Правкомиссия одобрила проект о системе контроля за здоровьем спортсменов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о создании информационно-аналитической системы контроля за состоянием здоровья спортсменов сборных команд РФ, которая позволит повысить качество их медицинского сопровождения, сообщили РИА Новости в комиссии.

Законопроект предполагает создание единой цифровой платформы для учета данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд. Как отметили в АЮР, это позволит "повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям".