Правкомиссия одобрила проект о системе контроля за здоровьем спортсменов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о создании информационно-аналитической системы контроля за состоянием здоровья спортсменов сборных команд РФ, которая позволит повысить качество их медицинского сопровождения, сообщили РИА Новости в комиссии.
Новая медицинская информационно-аналитическая система по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ предполагает сбор и обработку данных о медико-биологическом обеспечении атлетов.
В Госдуме рассказали о расширении полномочий ФМБА
22 марта, 02:58
"Проект одобрен", - сообщили агентству в комиссии.
Отмечается, что данные в систему будут передавать Минспорт, ФМБА, медицинские организации, сами спортсмены региональных сборных и сборных команд страны.
"В системе будут содержаться сведения о личности спортсмена, его спортивной специализации, принадлежности к сборной команде, а также данные о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения", – прокомментировал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Законопроект предполагает создание единой цифровой платформы для учета данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд. Как отметили в АЮР, это позволит "повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям".
Путин поддержал контроль за медико-биологическим сопровождением спортсменов
6 ноября 2025, 19:27